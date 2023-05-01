Учёные выяснили причину, почему насекомых так тянет к свету

Стремление насекомых к свету в тёмное время связано со сбоем в работе механизмов, посредством которых они различают верх и низ и удерживают правильную ориентацию тела. Об этом говорится в статье учёных из Имперского колледжа Лондона и Международного университета Флориды в bioRxiv. Специалисты впервые изучили полёт насекомых на свет, используя высокоскоростную камеру.

"Наши данные показывают, что искусственный свет "улавливает" пролетающих мимо насекомых, а не "притягивает" их издалека", — отметили эксперты.

По их словам, если насекомые были над ярким искусственным источником света, то они переворачивались вверх ногами и падали. А пролетая под ним — описывали в воздухе петли. Двигаясь сбоку, они кругами "ходили" вокруг источника света. При этом насекомые в основном летели так, чтобы удерживать его со стороны спины.

Учёные связали такое поведение с "дорсальным ответом на свет", который помогает определить направления вверх и вниз. Верхняя часть поля зрения, как правило, светится ярче нижней. Чтобы в полёте удерживать тело, достаточно сохранять свет ближе к задней части. Насекомые так ведут себя и при искусственном источнике — он не привлекает их, однако нарушает механизмы ориентации.