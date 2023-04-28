Названы цвет и запахи, провоцирующие шмелей на атаку

Чтобы не спровоцировать шмеля на укус, надо знать, что является триггером для этих насекомых. Подробнее о том, что раздражает этих крупных пчёл, рассказала в интервью NEWS.ru терапевт Елена Близнюк.

"Шмели агрессивно реагируют на запах алкоголя, а также на одежду синего цвета и духи с косметикой (лаки для волос, шампуни и т.д.) цветочных и фруктовых ароматов", — подчеркнула медик.

Чтобы избежать атаки шмеля, эксперт рекомендует использовать любой спрей, отпугивающий насекомых. Если же насекомое уже напало, к месту укуса надо приложить холодный компресс или примочку из соды (чайная ложка на стакан воды). Уменьшить воспаление поможет антигистаминное средство и противозудная мазь.

Для снятия общей токсической реакции в течение дня следует пить много воды, а также избегать тяжёлых физических нагрузок и алкоголя, подытожила Близнюк.