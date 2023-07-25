Смотрите на цвет, слушайте звук: Россиянам рассказали, как выбрать сладкий и спелый арбуз

При выборе арбуза нужно учитывать несколько нюансов, чтобы он был спелый и сладкий. Как заявил шеф-повар Игорь Виленский, люди часто допускают ошибки при выборе плода. В частности, покупатель берёт маленький арбуз, его структура очень плотная, и содержание косточек в нём будет превышено.

Кроме того, как указал шеф-повар в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург", если есть побитости или чёрные пятна, этот плод будет перезрелый либо его плохо транспортировали. Он дал советы россиянам, как выбрать хороший арбуз.

По его словам, лучше покупать арбузы большой продолговатой формы, так как в них самые маленькие семечки. Вес продукта должен быть от шести до десяти килограммов. Также он заметил, что светлое пятно говорит о том, что арбуз может быть недостаточно сахарным. А вот жёлтое пятно является показателем сахарности и спелости плода.

По мнению Виленского, у спелого арбуза должен быть характерный звук — трескающийся и звонкий. При этом сухой хвостик свидетельствует о том, что арбуз был снят с бахчи спелым. "Пуговка" должна быть коричневого цвета, уточнил повар. Он также отметил, что арбузы разделяют на мальчиков и девочек. У девочек донышко широкое, у мальчиков — узкое. Арбуз-девочка слаще и имеет небольшие косточки.

Лучше всего арбуз хранить в холодильнике или тёмном прохладном месте. Если плод не повреждён и не разрезан, он может так храниться примерно три-четыре месяца.