Россиянам рассказали, сколько арбуза можно съесть за раз
Терапевт Авербах призвал не съедать целый арбуз за раз
Такой водянистый плод, как арбуз, летом не навредит, однако не нужно съедать его целиком за один раз. Об этом заявил терапевт Лев Авербах.
По его словам, лучше ограничиться двумя-тремя дольками. При этом важно, чтобы сам плод был помыт, а нож, которым он нарезается, — чистым.
"Они противопоказаны, скорее всего, только [людям] с сахарным диабетом. И то в небольших количествах, наверное, можно", — сказал Авербах в беседе с РИА "ФедералПресс".
Покупать арбузы в июле, как правило, безопасно, ведь те, что встречаются в магазинах, выращены в естественных условиях. Но важно не переедать. К чему это может привести, рассказал диетолог Евгений Арзамасцев.
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