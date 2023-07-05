Россиянам рассказали, безопасно ли сейчас покупать арбузы

Покупать арбузы в июле безопасно, потому что те, что встречаются в магазинах, выращены в естественных условиях. Об этом заявил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"В целом арбузы уже можно покупать, потому что у нас имеется достаточно большое количество мест, откуда они поставляются и где выращиваются в естественных условиях. Это юг России в том числе и другие страны тоже. Июль — это уже нормальный месяц для арбузов, поэтому есть их вполне можно, ничего в этом страшного нет", — отметил он в беседе с "Москвой 24".

При этом важно соблюдать меру — не более 300 граммов арбуза в день. Если съесть много, то за счёт набравшейся воды может появиться лишний вес. Однако на этом проблемы не заканчиваются. Избыток арбуза приводит к проблемам со стулом и пищеварением, в том числе вздутию. Также нужно не забывать, что у некоторых людей может быть аллергия.