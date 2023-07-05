Вкусные, но коварные: Эти 7 продуктов все считают диетическими, а зря

Зачастую при похудении не получается достичь желаемых результатов. Причиной являются продукты, которые люди ошибочно воспринимают как диетические, например арбуз. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина.

"Во время похудения люди нередко считают калории. Но неправильно подсчитывать исключительно калории, важно обращать внимание и на гликемический индекс продуктов. Такие продукты, как арбуз, виноград или черешня, довольно низкокалорийны, но они содержат много сахара. Калории подсчитываются на 100 граммов, но кто будет есть такое небольшое количество того же арбуза? К тому же люди могут есть арбуз ежедневно", — отметила она в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт добавила, что в моркови и свёкле мало калорий, однако после приготовления их гликемический индекс увеличивается, из-за чего такие овощи в составе винегрета могут способствовать образованию жира. Кроме того, диетическими не являются растительные масла.

По словам специалиста, чёрный хлеб менее калорийный, чем белый, но всё равно даёт сопоставимую нагрузку на организм. Поэтому если вы съели политый маслом винегрет вместе с чёрным хлебом, то готовьтесь встретиться с новыми килограммами. Свежевыжатый сок тоже не так безобиден, как кажется.

"Фреш — фактически концентрат сахара, и хорошо, если в нём будет клетчатка. По сути, это тот же сироп, хоть и со следами витаминов. Но они никак не повлияют на образование жира", — заключила Соломатина.