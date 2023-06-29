Врач рассказала, кому опасно есть малину

Ягода малина является сильным аллергеном, поэтому аллергикам и маленьким детям следует есть её с осторожностью. Об этом рассказала диетолог, эндокринолог сети клиник "Семейная" Виктория Елисеева.

В беседе с "Газетой.ru" врач также напомнила, что малина относится к так называемым сборным костянкам. Это значит, что в каждом её сегменте есть косточка, которая может вызвать раздражение слизистой желудка. Следовательно, людям с гастритом нужно ограничить употребление данной ягоды.

"Множество полезных свойств малины в определённых условиях может привести к неудобству и даже осложнению хронических болезней. Важно помнить, что малина увеличивает потливость и обладает мочегонным эффектом", — отметила Елисеева.

Кроме того, большое количество салициловой кислоты в малине обладает противовоспалительным эффектом, но при этом разжижает кровь. Из этого вытекает, что ягода может навредить беременным, людям с нарушениями свёртываемости крови, а также тем, кого ждут плановые операции.