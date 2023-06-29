Врач рассказала, кому опасно есть малину
Эндокринолог Елисеева предупредила о вреде малины при гастрите и аллергиях
Ягода малина является сильным аллергеном, поэтому аллергикам и маленьким детям следует есть её с осторожностью. Об этом рассказала диетолог, эндокринолог сети клиник "Семейная" Виктория Елисеева.
В беседе с "Газетой.ru" врач также напомнила, что малина относится к так называемым сборным костянкам. Это значит, что в каждом её сегменте есть косточка, которая может вызвать раздражение слизистой желудка. Следовательно, людям с гастритом нужно ограничить употребление данной ягоды.
"Множество полезных свойств малины в определённых условиях может привести к неудобству и даже осложнению хронических болезней. Важно помнить, что малина увеличивает потливость и обладает мочегонным эффектом", — отметила Елисеева.
Кроме того, большое количество салициловой кислоты в малине обладает противовоспалительным эффектом, но при этом разжижает кровь. Из этого вытекает, что ягода может навредить беременным, людям с нарушениями свёртываемости крови, а также тем, кого ждут плановые операции.
Ранее терапевт Шота Каландия посоветовал есть малину для похудения. Эта ягода богата витаминами С, В, В2, В6, РР, а также минералами, такими как калий, магний и железо. Она способствует укреплению иммунитета, улучшению работы сердечно-сосудистой и нервной систем и похудению за счёт того, что ускоряет обменные процессы в организме.
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