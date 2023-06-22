Россиянам рассказали, какие июньские ягоды помогут похудеть, а какие — подарят красоту

Сезонные июньские ягоды — клубника, малина, черника, земляника, ежевика и смородина — содержат большое количество витаминов и минералов, поэтому будут очень полезны для организма. Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, врач-гепатолог "СМ-Клиники" Шота Каландия рассказал Лайфу, какую пользу несёт каждая ягода.

Так, по его словам, в клубнике содержится витамин С, который является антиоксидантом и поддерживает иммунную систему, а также витамин К, который поддерживает здоровье костей и позволяет укрепить сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в клубнике есть большое количество кремния, который способствует укреплению волос и ногтей, а также улучшению качества кожи.

Малина богата витаминами С, В, В2, В6, РР, а также калием, магнием и железом. Unsplash

Малина богата витаминами С, В, В2, В6, РР, а также минералами, такими как калий, магний и железо. Эта ягода способствует укреплению иммунитета, улучшению работы сердечно-сосудистой и нервной систем, а также похудению за счёт того, что ускоряет обменные процессы в организме, рассказал Каландия.

Черника и земляника богаты витамином С и антоцианами — антиоксидантами, которые защищают клетки от свободных радикалов. Кроме того, витамины группы B в этих ягодах позволят ускорить обменные процессы в клетках и улучшить состояние волос и кожи.

Ежевика содержит витамины С, Е и А, а также магний, калий, кальций и железо. Эта ягода будет полезна для тех, кому необходимо снизить уровень холестерина в крови и укрепить иммунную систему. А сок из ежевики способствует улучшению работы пищеварения.

Смородина содержит витамины А и С, а также селен и цинк, поэтому считается особенно полезной для здоровья. Кроме того, она способствует профилактике простуды.

При этом гастроэнтеролог не советует объедаться ягодами — пользы от этого не станет больше. Всё из-за большого количества кислот, которые в них содержатся. "Правильная" доза ягод — не более 300 граммов в день, и преимущественно в свежем виде.

"Кроме того, эти продукты лучше всего употреблять в первой половине дня — утром и днём. Поедание сладких ягод во второй половине дня стимулирует выделение инсулина поджелудочной железой, что может привести к развитию инсулинорезистентности и впоследствии к сахарному диабету второго типа", — предостерёг врач.