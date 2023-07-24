Россиянам объяснили, в каких случаях арбуз угрожает тошнотой и ожирением

В России сезон арбузов начинается в августе — именно в это время начинают поступать на прилавки астраханские бахчевые, которые многие считают самыми качественными. Но покупать арбузы можно со второй половины июля и до сентября. Однако, несмотря на кажущуюся пользу, перебарщивать с этим продуктом нельзя. О том, как правильно есть арбуз, чтобы потом не страдать от тошноты и болей, Лайфу рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

Важно не есть арбузы перед сном (минимум за два часа до отхода ко сну), говорит эксперт. Всё из-за того, что в этой бахчевой культуре содержится большое количество сахара, который приводит к выбросу инсулина и, как итог, появлению нежелательных жировых отложений. Также большое количество жидкости из арбуза может привести к утренней отёчности.

Не стоит есть арбузы на пустой желудок, так как это может привести к сильному перееданию вместе с неприятными симптомами: болью, вздутием, тяжестью, тошнотой в крайних случаях. Также Гридина не советует есть больше 300 граммов арбуза за раз.

"Арбузы противопоказаны людям с диабетом и лишним весом из-за высокого содержания сахара в составе. Чрезмерное количество жидкости в большой порции арбуза вредоносно для пациентов с заболеваниями почек. Калий в арбузах нежелателен к употреблению пациентам с нарушениями сердечного ритма", — предупредила диетолог.