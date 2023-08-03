Россиянам объяснили, как хранить разрезанный арбуз

Костина также назвала способы определить свежесть плода: он сохранил правильную форму, при этом равномерность плотности кожуры не была нарушена, семена пригодного в пищу арбуза сохраняют чёрный цвет, а вот появление пустот в мякоти — признак испортившегося продукта. Ну и, конечно же, всегда можно определить свежесть арбуза, постучав по нему: звонкий звук покажет, что мякоть уплотнилась и плод перезрел. В заключение эксперт напомнила, что подходящий сезон для покупки арбузов наступает к концу августа или уже в сентябре.