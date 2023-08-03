Россиянам объяснили, как хранить разрезанный арбуз
Эксперт Костина: Разрезанный арбуз можно хранить в прохладе, но не более 5 суток
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Уже разрезанный арбуз должен храниться исключительно в холодильнике и не дольше чем в течение пяти суток. Об этом сообщила специалист Центра оценки качества зерна Виктория Костина.
"В разрезанном виде бахчевые должны храниться только в холодильнике. Арбуз пригоден к употреблению в течение трёх-пяти суток, если хранится в холодном месте", — рассказала эксперт в беседе с NEWS.ru.
Костина также назвала способы определить свежесть плода: он сохранил правильную форму, при этом равномерность плотности кожуры не была нарушена, семена пригодного в пищу арбуза сохраняют чёрный цвет, а вот появление пустот в мякоти — признак испортившегося продукта. Ну и, конечно же, всегда можно определить свежесть арбуза, постучав по нему: звонкий звук покажет, что мякоть уплотнилась и плод перезрел. В заключение эксперт напомнила, что подходящий сезон для покупки арбузов наступает к концу августа или уже в сентябре.
Возможно, не все знают, но для того, чтобы полакомиться арбузом, есть не только правильное время года, но и правильное время суток. Хирург рассказал Лайфу, как выбрать идеальное время для арбузной трапезы.