Врач рассказал, в какое время суток лучше всего есть арбуз

У многих людей арбуз ассоциируется с последним месяцем лета. Возможно, не все знают, но для того, чтобы полакомиться этим плодом, есть не только правильное время года, но и правильное время суток. Этим с Лайфом поделился преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

"Большой, круглый и вкусный арбуз содержит в своей мякоти множество полезных веществ, в частности, витамины группы А, В, С, Е, магний, калий, кальций, фосфор, железо, натрий. Не секрет, что в арбузе высокое содержание воды, в результате чего он является хорошим мочегонным и желчегонным средством, снижает холестерин, помогает похудеть, справиться с жаждой", — сообщил врач.

При этом, как и любой другой продукт, арбуз может быть в ряде случаев вреден или даже опасен, предостерёг хирург. Являясь сильным мочегонным средством, арбуз может вызвать дискомфорт в области мочевого пузыря, а его употребление в излишних объёмах может привести к вздутию или болям в животе. В связи с этим арбуз вреден для людей с болезнями мочеполовой системы, камнями в почках, диареей, метеоризмом, коликами, тяжёлыми патологиями поджелудочной и предстательной желёз.

Необходимо правильно соблюдать условия хранения как уже купленного целого, так и арбуза в разрезанном виде, потому что тогда в нём могут образоваться микробы, объяснил медик. Кроме того, для людей с диабетом арбуз тоже может быть опасен, поскольку может вызвать быстрое повышение уровня глюкозы в крови. А у маленьких детей до двух лет арбуз может вызвать пищевую аллергию.

"Арбуз не рекомендуется поедать на ночь перед сном, лучше всего есть его днём или утром, отдельно от других продуктов", — заключил Умнов.