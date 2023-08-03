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3 августа, 09:53

Врач рассказал, в какое время суток лучше всего есть арбуз

Хирург Умнов: Арбуз лучше всего есть днём или утром, отдельно от другой еды

У многих людей арбуз ассоциируется с последним месяцем лета. Возможно, не все знают, но для того, чтобы полакомиться этим плодом, есть не только правильное время года, но и правильное время суток. Этим с Лайфом поделился преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

"Большой, круглый и вкусный арбуз содержит в своей мякоти множество полезных веществ, в частности, витамины группы А, В, С, Е, магний, калий, кальций, фосфор, железо, натрий. Не секрет, что в арбузе высокое содержание воды, в результате чего он является хорошим мочегонным и желчегонным средством, снижает холестерин, помогает похудеть, справиться с жаждой", сообщил врач.

При этом, как и любой другой продукт, арбуз может быть в ряде случаев вреден или даже опасен, предостерёг хирург. Являясь сильным мочегонным средством, арбуз может вызвать дискомфорт в области мочевого пузыря, а его употребление в излишних объёмах может привести к вздутию или болям в животе. В связи с этим арбуз вреден для людей с болезнями мочеполовой системы, камнями в почках, диареей, метеоризмом, коликами, тяжёлыми патологиями поджелудочной и предстательной желёз.

Необходимо правильно соблюдать условия хранения как уже купленного целого, так и арбуза в разрезанном виде, потому что тогда в нём могут образоваться микробы, объяснил медик. Кроме того, для людей с диабетом арбуз тоже может быть опасен, поскольку может вызвать быстрое повышение уровня глюкозы в крови. А у маленьких детей до двух лет арбуз может вызвать пищевую аллергию.

"Арбуз не рекомендуется поедать на ночь перед сном, лучше всего есть его днём или утром, отдельно от других продуктов", заключил Умнов.

Терапевт рассказала, можно ли заболеть из-за слишком холодного арбуза

Терапевт рассказала, можно ли заболеть из-за слишком холодного арбуза

В России дыни и арбузы очень любят — и есть за что, ведь они содержат множество полезных витаминов и очень полезны для ЖКТ. Более того, бахчевые улучшают настроение даже на подсознательном уровне. А ещё психотерапевт рассказал, что эндорфин и дофамин, вырабатывающиеся у человека, который ест арбуз, очень хорошо влияют на сон.

Обложка ©

Freepik

Ольга Годуненко
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