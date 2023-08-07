Фестиваль "Спасская башня" перенесён на 2024 год

Фестиваль "Спасская башня" — это баттл военных оркестров разных стран, который проходит ежегодно на фоне величественных стен Московского Кремля. За всё время фестиваль принял свыше 160 коллективов из 57 стран мира и более 860 тысяч зрителей. А аудитория прямых трансляций проекта превысила более 50 миллионов человек. Напомним, в 2022 году в фестивале приняли участие коллективы из Таиланда, Венесуэлы, Индии, Египта, Армении и Белоруссии. Россию представили оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.