Фестиваль "Спасская башня" перенесён на 2024 год
Представление в преддверии открытия XV фестиваля "Спасская башня" в Москве в 2022 году. Фото © YURI KOCHETKOV / EPA / ТАСС
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесён на 2024 год. Об этом сообщили в дирекции мероприятия.
"Руководством Администрации Президента Российской Федерации принято решение о переносе Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" с 2023-го на 2024 год", — цитирует организаторов ТАСС.
Фестиваль "Спасская башня" — это баттл военных оркестров разных стран, который проходит ежегодно на фоне величественных стен Московского Кремля. За всё время фестиваль принял свыше 160 коллективов из 57 стран мира и более 860 тысяч зрителей. А аудитория прямых трансляций проекта превысила более 50 миллионов человек. Напомним, в 2022 году в фестивале приняли участие коллективы из Таиланда, Венесуэлы, Индии, Египта, Армении и Белоруссии. Россию представили оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.