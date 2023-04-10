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10 апреля, 06:41

Названы даты проведения фестиваля "Спасская башня" в 2023 году

XVI фестиваль "Спасская башня" пройдёт с 26 августа по 3 сентября 2023 года

XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдёт в 2023 году с 26 августа по 3 сентября. Об этом сообщили в его оргкомитете.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2023 году пройдёт с 26 августа по 3 сентября", — цитирует сообщение ТАСС.

В оргкомитете добавили, что место проведения фестиваля остаётся неизменным — "сердце российской столицы — Красная площадь". В мероприятии примет участие более тысячи музыкантов, танцоров и солистов.

Фестиваль "Нашествие" пройдёт 4–6 августа в Калужской области

Фестиваль "Нашествие" пройдёт 4–6 августа в Калужской области

За всё время фестиваль принял свыше 160 коллективов из 57 стран мира и более 860 тысяч зрителей. А аудитория прямых трансляций проекта превысила более 50 миллионов человек. Напомним, в XV фестивале приняли участие коллективы из Таиланда, Венесуэлы, Индии, Египта, Армении и Белоруссии. Россию представили оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Никита Никонов
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