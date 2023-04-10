Названы даты проведения фестиваля "Спасская башня" в 2023 году

XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдёт в 2023 году с 26 августа по 3 сентября. Об этом сообщили в его оргкомитете.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2023 году пройдёт с 26 августа по 3 сентября", — цитирует сообщение ТАСС.

В оргкомитете добавили, что место проведения фестиваля остаётся неизменным — "сердце российской столицы — Красная площадь". В мероприятии примет участие более тысячи музыкантов, танцоров и солистов.