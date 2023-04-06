Фестиваль "Нашествие" пройдёт 4–6 августа в Калужской области

Рок-фестиваль "Нашествие" состоится 4, 5 и 6 августа в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет музыкального мероприятия.

Фестиваль пройдёт на новой площадке в окрестностях деревни Митяево в Боровском районе. Последний раз "Нашествие" проводилось летом 2019 года в Тверской области. Организаторы уверяют, что на новом месте смотр сохранит свой уникальный формат. Зрителей ждут выступления известных музыкальных групп.