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6 апреля, 05:56

Фестиваль "Нашествие" пройдёт 4–6 августа в Калужской области

Рок-фестиваль "Нашествие" состоится 4, 5 и 6 августа в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет музыкального мероприятия.

Фестиваль пройдёт на новой площадке в окрестностях деревни Митяево в Боровском районе. Последний раз "Нашествие" проводилось летом 2019 года в Тверской области. Организаторы уверяют, что на новом месте смотр сохранит свой уникальный формат. Зрителей ждут выступления известных музыкальных групп.

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Ранее сообщалось, что организаторы фестиваля "Жара", который должен был пройти в ташкентском парке "Янги Узбекистон" (узб. — "Новый Узбекистан") 20–21 мая, перенесли мероприятие на неопределённый срок из-за "текущей ситуации в мире". По их словам, приобретённые билеты можно вернуть.

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ТАСС / Александр Рюмин

Иван Косицын
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