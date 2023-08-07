Эксперт сравнила 5 тканей для постельного белья и выбрала лучшую

Качество сна напрямую зависит от материала постельного белья, поэтому к его выбору стоит подходить со всей серьёзностью. На сегодняшний день на рынке представлено разнообразие постельных принадлежностей, а о том, как в них не растеряться, в беседе с gazetametro.ru рассказала эксперт по подтверждению качества продукции, руководитель центра сертификации "Ростест-Урал" Екатерина Курбатова.

Хлопок

Хлопок — самое популярное волокно для пошива постельного белья, которое используется при производстве 90% продукции. Это самый натуральный материал, который не только хорошо дышит, но ещё обладает довольной мягкостью и достойной прочностью, а также прост в уходе. При этом материал легко мнётся и может сильно сесть после стирки.

Он также является основой различных тканей, например перкали, сатина и фланели. Говоря об их характеристиках, эксперт отметила, что и тут есть свою нюансы. Например, ситец быстро изнашивается и блёкнет, поплин слабо держит красители, а фланель долго сохнет.

Бамбук

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Бамбук похож на хлопок, однако представляет собой устойчивый и экологичный материал. Он гипоаллергенен и отводит влагу, при этом мягкий и прочный. Пожалуй, среди недостатков бамбуковых постельных принадлежностей можно отметить лишь их цену и деликатный уход.

Микрофибра

Зачастую микрофибра изготавливается из синтетических волокон, однако в некоторых случаях может содержать немного хлопка. Сам по себе материал довольно лёгкий и мягкий, а его доступность на рынке может порадовать любой глаз и кошелёк. При этом постельное бельё, изготовленное из микрофибры, будет не такое воздухопроницаемое, а со временем и вовсе может осыпаться.

Шёлк

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Шёлк — материал премиальной категории. Среди его свойств можно выделить роскошный внешний вид, мягкость и гипоаллергенность. Он также отводит влагу, бережно относится к коже и волосам и может избавить вас от заломов на лице после ночного сна. При этом любителям роскоши стоит быть готовыми к довольно высокой цене и непростому уходу за тканью.