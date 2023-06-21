Клининг-эксперт поделилась простым лайфхаком, как гладить бельё без утюга

Глажка постельного белья отнимает много времени и сил, но мало кто из хозяек знает, что складки на постельном белье легко выпрямляются всего лишь с помощью рук. Этим лайфхаком поделилась с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Не тратить драгоценные часы на простыни, пододеяльники и наволочки поможет простой способ: надо смешать кондиционер для белья и воду, нанести раствор пульверизатором на расстеленное бельё, а затем провести по ткани руками до исчезновения складок.

"Эффект появится после двух-трёх "поглаживаний". Давить на ткань не надо, просто растягивайте её от центра кровати к краю. Способ подходит как для цветного, так и для белого белья, для любой ткани", — рассказала Бельчак.

Для лучшего эффекта не нужно жалеть кондиционера, но не надо и перебарщивать, иначе на белье останется жирный налёт. Лучше всего разбавить один колпачок в литре воды, эта "доза" поможет сделать бельё более приятным на ощупь и сохранить свежесть до следующей стирки.