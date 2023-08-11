Тельцам — алмазы, Весам — опал: Какие драгоценности подходят знакам зодиака по гороскопу

У каждого знака зодиака есть камень рождения и родной металл. Первый частично связан с тем, к какой стихии относится тот или иной астрологический знак, а металл соответствует тому, какая планета управляет этим самым знаком. Вообще, есть астрологические камни, которые подходят всем представителям того или иного знака, а есть камни, соответствующие месяцу рождения. Рассказываем обо всём максимально подробно.

Знак зодиака Овен

Рождённые под созвездием Овен находятся под покровительством планеты Марс. Астрологические камни для этого знака зодиака — алмаз и гелиотроп. Мартовским Овнам рекомендуется носить аквамарин, а тем, кто родился в апреле, — бриллиант. Родной металл у Овнов — железо. Лучшие варианты для ношения: серебро, сплав на основе меди и никеля.

Знак зодиака Телец

Для рождённых под знаком Тельца лучше всего из драгоценных камней подходят изумруд, сапфир, янтарь, коралл, розовый кварц, бирюза, азурит. Фото © Shutterstock

Те, кто родился под знаком зодиака Телец, находятся под покровительством Венеры. Их астрологические камни — изумруд, сапфир, янтарь, коралл, розовый кварц, бирюза, азурит. Апрельским Тельцам лучше носить алмазы. А вот тем, кто родился в мае, — изумруды. Родной металл для Тельца — медь.

Знак зодиака Близнецы

Двойственность рождённых под знаком зодиака Близнецы обусловлена покровительством Меркурия. Астрологические камни, наиболее резонирующие, — это агат, хризопраз, цитрин, лунный камень, жемчуг и белый сапфир. Для Близнецов, рождённых в мае, звёзды уготовили изумруд, а апрельским — жемчужину и лунный камень. Подходящий металл — ртуть. Лучшие варианты для ношения — урановые металлы: алюминий, титан и их сплавы, платина и сплавы золота, содержащие цинк.

Знак зодиака Рак

Какие камни по гороскопу подходят знаку зодиака Рак. Фото © Shutterstock

Рождённые под знаком зодиака Рак управляемы Луной, поэтому они глубоко резонируют с такими камнями, как жемчуг, изумруд, лунный камень и рубин. Причём июньским подходит жемчуг, а июльским — рубин. Лучшие варианты для ношения металла — серебряные изделия.

Знак зодиака Лев

Те, кто родился под знаком зодиака Лев, находятся под Солнцем. Их астрологические камни — рубин, оникс, топаз. Появившимся на свет в июле лучше выбирать рубин, он позволяет Львам принять свою уникальную харизму и ярко сиять, как и насыщенные красные оттенки драгоценного камня. А вот августовским подходит больше перидот. Лучший вариант металла для этого знака зодиака — золото.

Знак зодиака Дева

Знак зодиака Дева: лучше всего из драгоценных камней подходят сапфир, нефрит и агат. Фото © Shutterstock

Рождённым под знаком зодиака Дева подходят такие астрологические камни, как сапфир, нефрит, агат, ведь его представители родились под покровительством Меркурия. Августовским лучше выбрать перидот, а сентябрьским — сапфир. Наиболее резонирующий металл для знака Дева — ртуть. Лучшие варианты для ношения — урановые металлы: алюминий, титан и их сплавы, платина и сплавы золота, содержащие цинк.

Знак зодиака Весы

Тем людям, которые родились под знаком зодиака Весы, повезло находиться под покровительством Венеры. Их астрологические камни — опал, хризолит, лазурит. Сентябрьским подходит сапфир, а октябрьским — опал и турмалин, поскольку эти камни символизируют равновесие. Металл, подходящий для всех Весов, — медь.

Знак зодиака Скорпион

Скорпионам по гороскопу лучше всего из драгоценных камней подходят топаз, аквамарин, коралл и обсидиан. Фото © Shutterstock

Для рождённых под знаком зодиака Скорпион покровительственной планетой является Плутон. Астрологические камни — топаз, аквамарин, коралл и обсидиан. Людям, рождённым в октябре, звёзды рекомендуют опал и турмалин, а ноябрьским — жёлтый топаз и цитрин. Но всем представителям этого знака подходит плутоний. Лучшие варианты для ношения — железо.

Знак зодиака Стрелец

Люди со знаком зодиака Стрелец находятся под покровительством Юпитера. Их астрологические камни — бирюза, топаз, аметист, рубин и сапфир. Причём для ноябрьских лучше выбрать жёлтый топаз или цитрин, а для декабрьских подходят бирюза и синий топаз. Металл этого знака зодиака — олово, нужно присмотреться к золотым украшениям.

Знак зодиака Козерог

Для рождённых под знаком зодиака Козерог из драгоценных камней подходят гранат, рубин, агат и чёрный оникс. Фото © Shutterstock

Решимость и стойкость рождённых под знаком зодиака Козерог обусловлены покровительством Сатурна. Их астрологические камни — гранат, рубин, агат и чёрный оникс. Декабрьским больше подходят бирюза, голубой топаз и танзанит, а январским — гранат. Их металл — свинец, лучшие варианты для ношения — серебро.

Знак зодиака Водолей

Как пишет "Вечерняя Москва" , для тех, кто родился под знаком зодиака Водолей, покровительственной планетой стал Уран, поэтому наиболее подходящие астрологические камни для них — аметист, гранат, агат, опал. Для январских как раз больше подходит гранат, а для февральских — аметист. Обладатели знака зодиака Водолей находят гармонию с ураном, их лучшие варианты для ношения — алюминий, титан и их сплавы, платина и сплавы золота, содержащие цинк.

Знак зодиака Рыбы

Для рождённых под знаком зодиака Рыбы лучше всего из драгоценных камней подходят аквамарин, аметист, нефрит, горный хрусталь и сапфир. Фото © Shutterstock