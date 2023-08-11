В эти дни категорически нельзя убираться, иначе навлечёте в дом нищету и болезни

Вы когда-нибудь слышали про секретный кодекс чистоты? Да-да, он существует! По разным приметам и поверьям, уборка в определённые дни недели, праздники, а также в конкретные жизненные моменты запросто может привлечь в дом бедность, болезни или нарушить гармонию жилища. А особенно это касается мытья полов. Внимание, остерегайтесь швабры и веника в эти дни!

Сутки после помолвки не зачищайте сор в избе

Согласно приметам, уборка в день после помолвки может смести всю удачу в предстоящей свадьбе и браке, как крошки со стола. Лучше позволить беспорядку задержаться на один день, чем растерять счастье и благополучие в семье.

Каждый день после захода солнца

Уборка после захода солнца оставит вас бедными и несчастными. Фото © Freepik

В некоторых поверьях уборка дома после захода солнца видится как способ "выжать" из домочадцев богатство и благополучие. Представьте себе: солнце прощается тёплыми закатными лучами… И тут в вашей голове закралась мысль: "Почему бы не привести в порядок жилище?" Выбросьте эту дурь из головы вместе со шваброй, ибо в мире суеверий уборка после захода солнца подобна приглашению лешего в гостиную. Полуночное отдраивание ковров шокирует вашего персонального домового, а вместе с тем отпугнёт и финансовое процветание.

Церковные праздники — не время убираться

Пасха, Рождество, Крещение — время молитв, размышлений и… чистого дома? Подумайте ещё раз! Наши предки избегали делать генеральную уборку в церковные праздники, а также по воскресеньям. Вместо этого были заняты посвящением. Согласно поверьям, прикосновение к метле в святые дни смоет все благословения, оставив вас с безупречным домом, но духовной дилеммой. Итак, в следующий раз, когда вы почувствуете божественное побуждение навести порядок в святой день, возможно, лучше будет доверить уборку ангелам наверху или перенести её на другое время.

После отъезда близких в дальнюю дорогу

Уборка в день отъезда ваших домочадцев в дальний путь может негативно повлиять на безопасность их возвращения. Фото © Shutterstock

Когда близкие вам люди отправляются из дома в путешествие или дальнюю поездку, считается неблагоприятным убираться в этот же день. По некоторым преданиям, уборка мешает их безопасному возвращению обратно. Да, понимаем, когда те упаковали свои сумки и машут на прощание, возникает искушение навести порядок в доме сразу после того, как закроется за ними дверь. Но стоит подождать! Если вы, конечно, хотите, чтобы домочадцы ещё вернулись…

Почему нельзя убираться в понедельник

Понедельник — печально известное начало рабочей недели — явно не подходит для мытья полов. Может быть, потому, что этот день и без того достаточно тяжёлый, чтобы добавить ко всему прочему борьбу со шваброй и тряпками. Согласно поверьям, понедельник связан с Луной, которая управляет водой и эмоциями. Так что влажная уборка в этот день смоет больше, чем просто грязь. А именно — ваши деньги. Наведение чистоты по понедельникам ​неблагоприятным образом влияет на финансы и благополучие, а также разозлит домового и приведёт его в неистовство, так что выберите лучше другой день недели, от греха подальше.

Пятница — развратница, а не время для сумятицы

Уборка в пятницу — худший досуг для самого прекрасного дня в неделе накануне выходных. К тому же вы рискуете где-то потерять деньги и женскую энергетику. Фото © Shutterstock