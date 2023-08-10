Эзотерик нашёл единую причину смерти Мирошниченко и Васильевой

Сейчас происходит переход в новый эзотерический период — стихии Огня, он наступит в 2024 году. Это могло приблизить смерть артисток Ирины Мирошниченко и Веры Васильевой. Такое мнение высказал эзотерик Алексей Гришин.

"Два года до начала нового эзотерического периода и два первых года после его наступления всегда очень вулканические. Стихия Огня — это всегда всё, что связано с медиаструктурой, широким распространением, с выяснением каких-то конфликтов, уходом великих", — отметил эксперт.