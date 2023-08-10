Эзотерик нашёл единую причину смерти Мирошниченко и Васильевой
Эзотерик Гришин: Мирошниченко и Васильева умерли из-за перехода в период Огня
Ирина Мирошниченко (слева) и Вера Васильева (справа). Фото © ТАСС / Гавриил Григоров, ТАСС / Сергей Фадеичев
Сейчас происходит переход в новый эзотерический период — стихии Огня, он наступит в 2024 году. Это могло приблизить смерть артисток Ирины Мирошниченко и Веры Васильевой. Такое мнение высказал эзотерик Алексей Гришин.
"Два года до начала нового эзотерического периода и два первых года после его наступления всегда очень вулканические. Стихия Огня — это всегда всё, что связано с медиаструктурой, широким распространением, с выяснением каких-то конфликтов, уходом великих", — отметил эксперт.
По словам Гришина, в 2023 году ещё будут тяжёлые истории, связанные с уходом из жизни деятелей искусства. Новому поколению в шоу-бизнесе стоит взять ориентир на представителей старой школы, чтобы развиваться и достойно проявить себя в следующий период Огня. Он придёт в феврале 2024 года и продлится 20 лет, пояснил Гришин в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Напомним, народная артистка СССР Вера Васильева умерла 9 августа, ей было 97 лет. Она долгое время работала в Московском академическом театре сатиры. На её счету больше 100 театральных ролей, а также съёмки в кино. Церемония прощания с Васильевой пройдёт 12 августа.
А народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла 3 августа на 82-м году жизни. По предварительным данным, причиной является полиорганная недостаточность из-за септического шока. Актриса долгие годы служила в МХТ имени А.П. Чехова, а также снималась в ряде кинокартин: "Вам и не снилось", "Старый Новый год", "Королевская регата" и "Зимняя вишня". Президент России Владимир Путин выразил коллективу театра соболезнования в связи со смертью артистки.