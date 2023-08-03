Путин выразил соболезнования из-за смерти легендарной актрисы Ирины Мирошниченко

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Московского художественного театра имени А.П. Чехова в связи с кончиной народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ирины Петровны Мирошниченко. Она принадлежала к блистательной когорте настоящих актёров — легендарных мхатовцев, посвятивших свою жизнь театру и творчеству", — указано в тексте.