Путин выразил соболезнования из-за смерти легендарной актрисы Ирины Мирошниченко
Ирина Мирошниченко. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Московского художественного театра имени А.П. Чехова в связи с кончиной народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Об этом говорится на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ирины Петровны Мирошниченко. Она принадлежала к блистательной когорте настоящих актёров — легендарных мхатовцев, посвятивших свою жизнь театру и творчеству", — указано в тексте.
Глава государства отметил талант и внутреннюю культуру актрисы, которые помогли ей снискать "высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь". Путин добавил, что Мирошниченко навсегда вписала своё имя в сердцах поклонников, близких и друзей.
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Напомним, сегодня, 3 августа, скончалась народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Ей был 81 год. Предварительная причина смерти — полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Актриса работала на сцене МХТ имени А.П. Чехова, а также известна по фильмам "Вам и не снилось", "Старый Новый год", "Королевская регата", "Зимняя вишня". Похоронят Мирошниченко на Троекуровском кладбище.