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3 августа, 11:43

Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко состоится в Московском художественном театре им. А.П. Чехова 7 августа. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

"Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Церемония прощания будет в Московском художественном театре 7 августа, в понедельник", — сказал он в беседе с ТАСС.

"Она была придуманная": Садальский простился с умершей Мирошниченко, вспомнив её "защиту от злого мира"

"Она была придуманная": Садальский простился с умершей Мирошниченко, вспомнив её "защиту от злого мира"

Напомним, сегодня, 3 августа, скончалась советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Звезде "Вам и не снилось", "Старого Нового года", "Королевской регаты", "Зимней вишни" и МХТ имени А.П. Чехова был 81 год. Предварительная причина смерти артистки — полиорганная недостаточность вследствие септического шока.

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ТАСС / Артём Геодакян

Александра Вишнякова
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