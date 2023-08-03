Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко состоится в Московском художественном театре им. А.П. Чехова 7 августа. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

"Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Церемония прощания будет в Московском художественном театре 7 августа, в понедельник", — сказал он в беседе с ТАСС.