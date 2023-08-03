Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко состоится в Московском художественном театре им. А.П. Чехова 7 августа. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
"Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Церемония прощания будет в Московском художественном театре 7 августа, в понедельник", — сказал он в беседе с ТАСС.
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Напомним, сегодня, 3 августа, скончалась советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Звезде "Вам и не снилось", "Старого Нового года", "Королевской регаты", "Зимней вишни" и МХТ имени А.П. Чехова был 81 год. Предварительная причина смерти артистки — полиорганная недостаточность вследствие септического шока.
ТАСС / Артём Геодакян