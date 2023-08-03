Регион

Уведомления отключены

3 августа, 11:09

"Она была придуманная": Садальский простился с умершей Мирошниченко, вспомнив её "защиту от злого мира"

Садальский заявил, что должен прийти в себя после новости о смерти Мирошниченко

<p>Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Фото © ТАСС / Елена Никитченко</p>

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Актёр Станислав Садальский пока не готов дать комментарий по поводу смерти актрисы Ирины Мирошниченко, потому что "должен прийти в себя". Он подчеркнул, что не может говорить об ушедшей легенде "дежурные слова".

"Я должен в себя прийти. Я не могу сейчас ничего сказать. Не могу сказать, потому что общие слова дежурные я не могу говорить. Вы мне первые сказали, поэтому я не могу сейчас так сразу сказать дежурные слова", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

Актёр обратился у себя в соцсетях к умершей коллеге, назвав сестрой. По его мнению, Мирошниченко была как "придуманная".

"Она была немного придуманная, я ей это говорил, на что она мне парировала: "Это такая защита от злого мира". Мы с Ириной Петровной друг друга не воспринимали по жизни. Но всё равно артисты драматические — это мои братья и сёстры. Прощай, сестра!" написал Садальский.

У Ирины Мирошниченко могли отказать органы из-за септического шока

У Ирины Мирошниченко могли отказать органы из-за септического шока

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась сегодня на 82-м году жизни. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий уже подтвердил информацию об уходе звезды "Королевской регаты", "Кремлёвских курантов", "Зимней вишни" и МХТ имени А.П. Чехова. О дате и месте церемонии прощания сообщат позже.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров