"Она была придуманная": Садальский простился с умершей Мирошниченко, вспомнив её "защиту от злого мира"

Актёр Станислав Садальский пока не готов дать комментарий по поводу смерти актрисы Ирины Мирошниченко, потому что "должен прийти в себя". Он подчеркнул, что не может говорить об ушедшей легенде "дежурные слова".

"Я должен в себя прийти. Я не могу сейчас ничего сказать. Не могу сказать, потому что общие слова дежурные я не могу говорить. Вы мне первые сказали, поэтому я не могу сейчас так сразу сказать дежурные слова", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

Актёр обратился у себя в соцсетях к умершей коллеге, назвав сестрой. По его мнению, Мирошниченко была как "придуманная".

"Она была немного придуманная, я ей это говорил, на что она мне парировала: "Это такая защита от злого мира". Мы с Ириной Петровной друг друга не воспринимали по жизни. Но всё равно артисты драматические — это мои братья и сёстры. Прощай, сестра!" — написал Садальский.