"Она была придуманная": Садальский простился с умершей Мирошниченко, вспомнив её "защиту от злого мира"
Садальский заявил, что должен прийти в себя после новости о смерти Мирошниченко
Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Актёр Станислав Садальский пока не готов дать комментарий по поводу смерти актрисы Ирины Мирошниченко, потому что "должен прийти в себя". Он подчеркнул, что не может говорить об ушедшей легенде "дежурные слова".
"Я должен в себя прийти. Я не могу сейчас ничего сказать. Не могу сказать, потому что общие слова дежурные я не могу говорить. Вы мне первые сказали, поэтому я не могу сейчас так сразу сказать дежурные слова", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".
Актёр обратился у себя в соцсетях к умершей коллеге, назвав сестрой. По его мнению, Мирошниченко была как "придуманная".
"Она была немного придуманная, я ей это говорил, на что она мне парировала: "Это такая защита от злого мира". Мы с Ириной Петровной друг друга не воспринимали по жизни. Но всё равно артисты драматические — это мои братья и сёстры. Прощай, сестра!" — написал Садальский.
Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась сегодня на 82-м году жизни. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий уже подтвердил информацию об уходе звезды "Королевской регаты", "Кремлёвских курантов", "Зимней вишни" и МХТ имени А.П. Чехова. О дате и месте церемонии прощания сообщат позже.