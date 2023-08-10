Экстрасенс рассказала, может ли разбитое зеркало стать причиной проблем

Разбившееся зеркало может говорить о том, что у человека могут начаться проблемы, но оно не является причиной этих невзгод. Об этом заявила таролог Анна Нефертари. По её словам, такое предупреждение даётся из-за накопленной негативной энергии.

По словам эксперта, любое зеркало вбирает в себя энергию людей, которые смотрятся в него. А с увеличением количества проблем у человека растут напряжение, агрессия и раздражение. Из-за этого зеркало может не выдержать и разбиться или хозяин его случайно уронит. Но это лишь показатель приближающихся проблем.

"Если дома постоянные скандалы, негативная атмосфера, то и удивляться нечего, если в один момент зеркало без механических повреждений разлетается на мелкие кусочки", — отметила Нефертари в интервью "Москве 24".

Таролог предупредила, что в разбившееся зеркало смотреть нельзя. Осколки следует собрать, надев перед этим перчатки, завернуть их в чёрную ткань и закопать подальше от дома.