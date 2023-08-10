Аптечный гороскоп: Названы самые частые проблемы со здоровьем у всех знаков зодиака

Таролог Галина Янко уверена: несмотря на индивидуальность каждого человека, зная его знак зодиака, можно выявить разные закономерности. В том числе связанные со здоровьем. И даже если у вас оно пока на все сто, полезно знать заранее, к чему готовиться. Так какие слабости присущи представителям зодиакального круга?

Эмоциональные представители знака зодиака Овен часто сталкиваются с перегрузкой нервной системы из-за своей активности, поэтому мучаются от мигрени и головной боли. А всё из-за повышенного стресса. Тельцы рискуют заработать ожирение, потому что нередко любят вкусно и плотно поесть, при этом практически не занимаясь спортом.

Обладатели знака зодиака Близнецы склонны к тревожности и расстройствам нервной системы. А всё потому, что эти личности достаточно неугомонные и обладают активной психикой. Раки — высокочувствительные люди. Представители этого знака зодиака чаще всего сталкиваются с проблемами пищеварительной системы.

Знаки зодиака и проблемы со здоровьем — какие недуги сулит гороскоп. Фото © Freepik

Рождённые под знаком зодиака Лев славятся страстной натурой и ярким характером. Но переизбыток эмоций в жизни легко приведёт к повышенному стрессу и сердечно-сосудистым заболеваниям. Представители знака зодиака Дева чаще всего страдают расстройством пищеварения и сна, а также истощением нервной системы.

Носители знака зодиака Весы всю жизнь стремятся обрести гармонию в делах и личной жизни. Но из-за неуверенности в себе или сделанном выборе могут стать жертвой акне. Скорпионы сильны характером и наделены огромной энергией. Но если её сдерживают, то с лёгкостью могут заработать проблемы с репродуктивной системой.

Самые распространённые заболевания всех знаков зодиака: что вам пророчит аптечный гороскоп. Фото © Freepik

Люди со знаком зодиака Стрелец наделены духом авантюризма и могут быть склонны к травмам из-за своей любви к физическим нагрузкам и порой безрассудного поведения. Обладатели знака зодиака Козерог известны трудолюбием. И именно из-за него рискуют заработать проблемы со здоровьем, если не научатся вовремя отдыхать. Они склонны к заболеваниям костей и суставов.