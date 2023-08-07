В последнее время поклонники одной из див мира моды бьют тревогу. Но почему, что с девушкой происходит и чем больна Белла Хадид? Лайф выяснил все подробности и готов рассказать, почему в последние 100 дней от топ-модели не было ни слуху ни духу.

Какая болезнь у Беллы Хадид

Чем болеет Белла Хадид и можно ли это вылечить. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bellahadid

Белла Хадид страдает от болезни Лайма, которой она заболела после укуса клеща. Это инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением нервов, суставов, сердечно-сосудистой системы и кожи. Болезнь Лайма очень трудно диагностировать, так как её симптомы могут быть разнообразными и похожи на признаки других заболеваний. Белла Хадид стала страдать от болей в суставах, усталости, головных болей, а также у неё были проблемы с памятью и концентрацией. Болезнь также оказала влияние на эмоциональное состояние модели: девушка испытывала частые приступы депрессии и тревоги. С 2012-го года модели удалось взять болезнь под контроль, но в 2023-м ситуация ухудшилась.

Куда пропала Белла Хадид

В последнее время Белла Хадид перестала появляться на публике и участвовать в модных показах. Фанаты долго думали, что произошло с их любимицей, но, как оказалось, всему виной обострение болезни Лайма и последующее лечение. Об этом девушка сама рассказала в соцсетях. В начале августа Белла Хадид поделилась фотографиями, сделанными в больнице. Девушка позирует без косметики и не скрывает мешки под уставшими глазами. Неудивительно, ведь курс лечения длился больше ста дней!

"Со мной всё в порядке, вам не о чем беспокоиться. Я бы ничего не изменила ни за что на свете. Если бы мне пришлось пройти этот путь снова, чтобы добраться сюда, в этот самый момент, в котором я нахожусь сейчас со всеми вами, я бы сделала это. Ведь это делает меня той, кем я являюсь сегодня", — поделилась Белла.

Состояние Беллы Хадид сейчас

Как лечится Белла Хадид от болезни Лайма. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bellahadid

Подробностей о состоянии модели не так много. Судя по ранее упомянутой публикации, говорить о полном восстановлении не приходится: на снимках Белла заметно похудевшая, выглядит ослабленной. Да и комментарии предполагают, что не все проблемы позади: "Я обещаю оставаться сильной, верить в себя и лучшее, тогда тучи начнут рассеиваться", — отметила звезда.

Кто такая Белла Хадид

Чем знаменита Белла Хадид, кто такая и почему весь мир сейчас следит за ней. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bellahadid

Изначально Белла Хадид не планировала заниматься модельным бизнесом. Она родилась в семье голландско-палестинского происхождения и выросла в Лос-Анджелесе. В 2012 году у неё диагностировали болезнь Лайма, что серьёзно повлияло на здоровье и жизнь девушки: она перестала заниматься конным спортом и сосредоточилась на учёбе. В 2014 году Белла переехала в Нью-Йорк, где начала работать моделью. Первый успех пришёл к Хадид в 2015 году, когда она подписала контракт с агентством IMG Models. В том же году она дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. С тех пор её карьера пошла в гору: Белла стала лицом таких брендов, как Dior, Bulgari, Versace, Fendi, Moschino, а также появлялась на обложках журналов Vogue, Harper's Bazaar, Elle и других.

Семья Беллы Хадид