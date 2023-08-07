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7 августа, 08:21

Лобода и Барских попытались выгнать Меладзе с фестиваля в Кишинёве, но в итоге ушли сами

Лобода и Барских отказались выступать на Summer Fest в Кишинёве из-за Меладзе

<p>Светлана Лобода, Макс Барских, Валерий Меладзе. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Светлана Лобода, Макс Барских, Валерий Меладзе. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Украинские исполнители Светлана Лобода и Макс Барских отказались участвовать в музыкальном фестивале Summer Fest в Кишинёве 26 и 27 августа, потому что там заявлен российский певец Валерий Меладзе.

Ещё в июне Барских писал в соцсетях, что может не приехать на мероприятие, если организаторы не уберут из списка участников артиста из России. По его словам, Меладзе якобы не определился со своей позицией по СВО, а потому не достоин появляться на одной сцене с украинскими звёздами. На днях Барских с сожалением написал, что его просьбу не услышали.

"В этом году я не буду выступать на фестивале Summer Fest в Кишинёве. Организаторы мероприятия не выполнили обещания по смене участников в составе", — отметил он.

Аналогичную позицию заняла и Светлана Лобода. Её пресс-служба заявила, что исполнительница категорически отказывается выходить на одну сцену с кем-либо из российских артистов. Теперь на Summer Fest едет Меладзе, а его недоброжелатели предпочли добровольно остаться за бортом.

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Ранее Лайф писал, что композитор Раймонд Паулс отказался посетить музыкальный фестиваль "Рандеву" в Юрмале, организованный певицей Лаймой Вайкуле. Народный артист СССР отметил, что подобные мероприятия не представляют для него интереса.

Татьяна Миссуми
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