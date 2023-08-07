Лобода и Барских попытались выгнать Меладзе с фестиваля в Кишинёве, но в итоге ушли сами

Украинские исполнители Светлана Лобода и Макс Барских отказались участвовать в музыкальном фестивале Summer Fest в Кишинёве 26 и 27 августа, потому что там заявлен российский певец Валерий Меладзе.

Ещё в июне Барских писал в соцсетях, что может не приехать на мероприятие, если организаторы не уберут из списка участников артиста из России. По его словам, Меладзе якобы не определился со своей позицией по СВО, а потому не достоин появляться на одной сцене с украинскими звёздами. На днях Барских с сожалением написал, что его просьбу не услышали.

"В этом году я не буду выступать на фестивале Summer Fest в Кишинёве. Организаторы мероприятия не выполнили обещания по смене участников в составе", — отметил он.

Аналогичную позицию заняла и Светлана Лобода. Её пресс-служба заявила, что исполнительница категорически отказывается выходить на одну сцену с кем-либо из российских артистов. Теперь на Summer Fest едет Меладзе, а его недоброжелатели предпочли добровольно остаться за бортом.