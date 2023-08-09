11 предметов, которым точно не место в вагине

Врачи каждый раз удивляются тому, как небрежно некоторые пациентки обращаются со своими гениталиями. В погоне за острыми ощущениями не все средства хороши. И вот список тех, которые лучше использовать по прямому назначению, а не пытаться запихнуть в себя.

1. Масло чайного дерева

Чайное дерево. Фото © Wikimedia Commons / Tangopaso

Некоторые используют это вещество, чтобы придать влагалищу приятный аромат. Но оно слишком агрессивно к нежным тканям половых органов и может оставить ожоги. К тому же повысится кислотность обработанной области, что снизит её сопротивляемость инфекциям.

2. Спринцовка

Гинекологическая спринцовка. Фото © Wikimedia Commons / Shattonbury~commonswiki

В народе этот медицинский инструмент называют клизмой. Чаще всего он используется для очищения кишечника перед операцией или для борьбы с запором. Есть спринцовки и для орошения влагалища, но гинекологи не рекомендуют использовать их "для профилактики". Пользы не будет, а вот вреда — сколько угодно: от воспаления органов малого таза до бактериальных инфекций.

3. Шоколадный сироп

Фото © Unsplash / Pavel Subbotin

Игры с едой в спальне разнообразят интимную жизнь, но если это десерт, главное — не заиграться. Сладкая пища, например шоколадный сироп, может нарушить микрофлору влагалища и привести к заражению грибком. Сначала появится зуд, а что будет потом, расскажут уже врачи.

4. Взбитые сливки

Фото © Unsplash / Tetiana SHYSHKINA

Если наносите сливки на тело, постарайтесь, чтобы они не попали внутрь. Иначе может повториться история с шоколадным сиропом. Только будет хуже, потому что речь идёт о молочном продукте — идеальной среде для размножения бактерий.

5. Вазелин

Фото © Wikimedia Commons / Kiyok

Вазелин делают из нефти, а интимные смазки — из воды. Влагалище вряд ли обрадуется полезным ископаемым. Если под рукой нет нормального лубриканта, а он очень нужен, лучше побороть лень и сходить в аптеку.

6. Фрукты и овощи

Фото © Wikimedia Commons / Deon Black

Фрукты и овощи постоянно опрыскивают пестицидами, пока они растут. Если использовать плоды как секс-игрушки, опасные вещества попадут внутрь вместе с ними. И если уж они способны убить насекомое, то человеку тоже могут нанести вред.

7. Острые предметы

Фото © Unsplash / Ave Calvar

Порез внутри влагалища — это не только больно, но ещё и опасно. Во-первых, потому через рану можно занести инфекцию. Во-вторых, есть риск потерять много крови.

8. Расчёска

Фото © Unsplash / Musical Linguist

Расчёска относится к тем самым предметам, которые каждый день собирают на себя кучу микробов, а моются с мылом от силы раз в год. Так что крепко подумайте, прежде чем использовать её вместо секс-игрушки.

9. Тампоны, пропитанные алкоголем

Фото © Unsplash / Natracare

Некоторые подростки всё ещё используют этот метод, чтобы "незаметно напиться", хотя вряд ли осознают, какой вред наносят микрофлоре влагалища. Самое меньшее, чем можно отделаться, — это раздражение слизистой, но в разы возрастает и риск инфицирования.

10. Смартфон

Фото © Unsplash / Paul Hanaoka

Вибрация мобильника может раззадорить фантазию, но не должна затуманивать разум. Это настоящий рассадник микробов (похлеще, чем расчёска), поэтому лучше держать его подальше от влагалища.

11. Электрическая зубная щётка

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