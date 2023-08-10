Мужчины с этими именами бросают девушек в самый неожиданный момент

Расставание — почти всегда болезненный процесс. Но, когда нас оставляют внезапно, не объяснив, что произошло, особенно трудно мириться с неизвестностью. Мучают не только боль и обида, но и бесконечные вопросы вроде: почему именно сейчас? Что у человека так неожиданно перемкнуло? И они зачастую остаются без ответов. Мы постараемся вас предостеречь и назовём имена мужчин, с которыми закономерности со внезапными расставаниями повторяются из раза в раз.

1. Владимир

Наблюдения показывают, что мужчины с именем Владимир обладают сверхъестественным умением исчезать как раз тогда, когда вроде бы всё только начинает набирать обороты. Допустим, ваши отношения вышли на новый этап, кажется, что в них появилась близость, а поворачиваешься — Владимира и след простыл. Может ли это быть простым совпадением или космической закономерностью, которая приводит их партнёров в замешательство? Вероятно, это связано с избегающим типом привязанности Вовчиков. То есть мужчина подсознательно опасается: со временем женщина разочаруется в отношениях с ним и бросит, тем самым заставит страдать. Он исчезает именно в тот момент, когда начинает испытывать к даме сильные чувства.

2. Мужчина по имени Дмитрий

Мужчины с именем Дмитрий внезапно пропадают, когда хоть чуть-чуть почувствуют себя ненужными — они просто не могут вынести "холодок" в отношениях. Фото © Shutterstock

Носители имени Дмитрий, кажется, овладели искусством уходов без предупреждения ещё в детстве. Все же слышали взволнованную маму, которая из окна кричала своего сынулю, а он всё не приходил. Так вот это был Димасик! Чувство собственной нужности — это то, что удерживает мужчину в его отношениях с женщиной. Если же тот понимает, что его не ценят, как бы сильно он даму ни любил, всё равно уйдёт. Так что будьте особенно трепетны и внимательны, и, возможно, Диму удастся удержать.

3. Мужчина по имени Иван

Отношения с представителями сильного пола по имени Иван часто начинаются многообещающе, но могут резко сбиться с курса. Эти мужчины могут показать своё истинное лицо, столкнувшись с трудностями, оставив дам сердца сбитыми с толку внезапным "преображением". Понимая, что сообщение о разрыве не будет встречено с радостью, обладатели имени Иван заранее избегают конфликтной ситуации. И часто оправдывают себя тем, что не говорят о решении открыто, потому что берегут чувства дам. На самом деле оставить человека в неведении — поступок гораздо более жестокий. Особенно если помимо этого существует ещё и множество внешних проблем.

4. Глеб

Мужчины с именем Глеб исчезают в самый неожиданный момент, как правило, перед этим они устраивают скандалы и ссоры на пустом месте. Фото © Shutterstock

Глеб обычно привносит в свой уход нотку драмы. Отъезд обладателя этого имени может сопровождаться интенсивным эмоциональным обменом, оставляя женщин с ураганом эмоций для обработки. А ещё Глеб мог узнать в пассии черты, из-за которых расстался с бывшей. Например, попытки посягать на его личное пространство, которые считываются в излишне настойчивых сообщениях или звонках. Возможно, мужчину притягивает и одновременно отпугивает красота и сексуальность своей половинки — он боится не соответствовать.

5. Мужчина по имени Олег