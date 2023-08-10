10 фото про людей, которые своим существованием делают мир вокруг лучше

"В последний день химиотерапии у моей мамы все медсёстры пришли к ней и спели для неё", — Snacksmith.

Фото © Reddit / Snacksmith

"Всю ночь мучили кошмары, поэтому санитарка в больнице сложила мои игрушки вот так", — ThaliaDelien01.

Фото © Reddit / ThaliaDelien01

"Как выглядит год заботы и любви", — zoace88.

Фото © Reddit / zoace88

"Мой племянник попросил нейрохирурга, который должен был делать ему операцию, прооперировать и свою игрушку — ёжика Соника", — bieselfewell.

Фото © Reddit / bieselfewell

"Сегодня у меня день рождения. Бойфренд пришёл ко мне в семь утра, чтобы подарить свой фирменный торт", — JustAGreenDreamer.

Фото © Reddit / JustAGreenDreamer

"Пришёл забрать суши для жены на День матери. Когда я уже выходил, шеф-повар вдруг остановил меня и бесплатно вручил мне этот набор роллов", — geekDad05.

Фото © Reddit / geekDad05

"Папа построил корабль и написал об этом книгу. Сегодня у него 65-летие, и в честь этого мы сделали ему кораблик из той самой книги", — entropy413.

Фото © Reddit / entropy413

"Собака в приюте и после того, как мы забрали её домой. Это была любовь с первого взгляда", — LaurenZNe.

Фото © Reddit / LaurenZNe

"Какой-то ребёнок нашёл на земле монетку и отдал её мне со словами: "Отдай монетку другу, скажи "пока" недугу!". Сделал из неё медальон", — bugphotoguy.

Фото © Reddit / bugphotoguy

"Привет! Меня зовут Хьюго, и мне семь месяцев. Это мой первый полёт... Я могу немного испугаться, а мои уши — заболеть. Пожалуйста, угощайтесь этими конфетами и пользуйтесь берушами, если я буду шуметь. Но я постараюсь проспать весь полёт!" — StonesInAGreenhouse.