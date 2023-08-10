10 фото про людей, которые своим существованием делают мир вокруг лучше
Хочешь сделать мир лучше — начни с себя. Именно таким принципом руководствуются герои подборки ниже. Как показывает практика, способ работает — поглядите сами!
"В последний день химиотерапии у моей мамы все медсёстры пришли к ней и спели для неё", — Snacksmith.
Фото © Reddit / Snacksmith
"Всю ночь мучили кошмары, поэтому санитарка в больнице сложила мои игрушки вот так", — ThaliaDelien01.
Фото © Reddit / ThaliaDelien01
"Как выглядит год заботы и любви", — zoace88.
Фото © Reddit / zoace88
"Мой племянник попросил нейрохирурга, который должен был делать ему операцию, прооперировать и свою игрушку — ёжика Соника", — bieselfewell.
Фото © Reddit / bieselfewell
"Сегодня у меня день рождения. Бойфренд пришёл ко мне в семь утра, чтобы подарить свой фирменный торт", — JustAGreenDreamer.
Фото © Reddit / JustAGreenDreamer
"Пришёл забрать суши для жены на День матери. Когда я уже выходил, шеф-повар вдруг остановил меня и бесплатно вручил мне этот набор роллов", — geekDad05.
Фото © Reddit / geekDad05
"Папа построил корабль и написал об этом книгу. Сегодня у него 65-летие, и в честь этого мы сделали ему кораблик из той самой книги", — entropy413.
Фото © Reddit / entropy413
"Собака в приюте и после того, как мы забрали её домой. Это была любовь с первого взгляда", — LaurenZNe.
Фото © Reddit / LaurenZNe
"Какой-то ребёнок нашёл на земле монетку и отдал её мне со словами: "Отдай монетку другу, скажи "пока" недугу!". Сделал из неё медальон", — bugphotoguy.
Фото © Reddit / bugphotoguy
"Привет! Меня зовут Хьюго, и мне семь месяцев.
Это мой первый полёт...
Я могу немного испугаться, а мои уши — заболеть.
Пожалуйста, угощайтесь этими конфетами и пользуйтесь берушами, если я буду шуметь.
Но я постараюсь проспать весь полёт!" — StonesInAGreenhouse.
Фото © Reddit / StonesInAGreenhouse
Reddit / JustAGreenDreamer, Snacksmith