Астролог назвала три самых страстных в любви знака зодиака

Страстность и сексуальность у каждого человека раскрываются по-своему, это зависит от различных факторов в натальной карте. Однако есть три знака зодиака, которые лидируют в этом плане. Их в беседе с "Москвой 24" назвала астролог Анна Садовская.

Так, в Скорпионах есть особая энергия притягательности и сексуальности, они обладают и умеют использовать природный магнетизм и загадочность. Представители этого знака зодиака рисковые, сильные и опасные. А ещё они тонко чувствуют партнёра и открыты к экспериментам.

Овны являются импульсивными и страстными. Мужчины и женщины преследуют цель завоёвывать, поэтому чем сложнее им даются отношения с партнёром, тем больше в них разгорается интерес и желание. Овны любят брать инициативу в свои руки и достигать поставленных целей. Астролог посоветовала позволить представителю этого знака побороться за вас.

И третий чувственный знак зодиака — Рак. Он ценит эмоции и заботу в отношениях, поэтому такой партнёр сделает всё, чтобы его возлюбленному было хорошо. Раки концентрируются как на своих желаниях, так и на желаниях близкого, стараясь воплотить их в жизнь.