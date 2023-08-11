Муки, которые вам и не снились: Топ-7 самых изощрённых пыток Древней Руси

Все мы любим идеализировать прошлое и вспоминать о красоте души нашего народа. Но не стоит забывать и об изнанке этой широты сердца — о небывалой жестокости человечества, в том числе в Древней Руси. Вот семь самых жестоких и изощрённых видов пыток, которые практиковали наши предки.

1. Крысиная нора

​​Делалось это так: жертву раздевали догола, клали на стол и привязывали. На грудь и живот запускали голодных заразных крыс. Клетки с ними не имели дна, то есть крысы оказывались попросту на теле жертвы, окружённые со всех сторон решёткой. Верхнюю часть клетки заполняли раскалёнными углями — это делалось для того, чтобы возбудить животных. Спасаясь от испепеляющего жара, крысы прогрызали плоть жертвы, чтобы выбраться на свободу.

2. Иглы под ногти

Одна из самых страшных пыток в Древней Руси — это засовывание игл под ногти или вовсе вырывание их. Фото © Riksarkivet

"Узнать всю подноготную" — история этого древнерусского присловья тоже связана с пыткой. На Руси дознавались до правды, выдирая у подозреваемых ногти или загоняя под них иглы. Практиковали это, как полагают историки, с XVI века. К примеру, приближённый Ивана Грозного Малюта Скуратов любил использовать такой метод наказания.

3. Колесо судьбы

Преступников привязывали к большому деревянному колесу и медленно вращали над огнём. Сочетание жара, дыма и мучительной боли превращало это наказание в ужасное зрелище. Прежде чем привязать жертву, ей ломали конечности. При вращении ноги и руки окончательно выламывались, принося жертве невыносимые мучения. Одни умирали от болевого шока, а другие мучились несколько дней.

4. Худой кувшин

Одна из самых ужасных пыток в Древней Руси, от неё люди умирали долго и мучительно, — это капли воды на голову мученика до тех пор, пока он не сойдёт с ума. Фото © Wikipedia / Erik Palmqvist

Пытка для приведения человека "в изумление" (так писалось в древнерусском законе), то есть доведение мученика до умопомрачения. Называлась она "худой кувшин": обвиняемого с выбритым теменем привязывали к столбу, а сверху на лысину по капле сочилась вода. Подобная "гидротехническая азбука Морзе" за час-другой сводила человека с ума. Он даже не мог кричать во время экзекуции — во рту был кляп. Так наказывали, в частности, матерщинников.

5. Дыба

Дыба — это колодка в Древней Руси и основной предмет пыток. Её ещё иногда называли "русская виска". На Руси этот вид казни известен аж с XIII века. Приговорённого за руки и за ноги привязывали к двум столбам, которые соединяла перекладина. Его тело растягивали так, что в какой-то момент получалось, что наказанный висел на вывернутых руках. При этом у человека рвались связки в конечностях, кости выскакивали из суставов. После этого несчастного били кнутом по спине и "прикладывали к огню", то есть водили по телу горящими вениками. В отдельных случаях палач ломал у висящего на дыбе человека рёбра раскалёнными клещами. Любой выживший после дыбы больше не мог пользоваться своими мышцами и превращался в "беспомощный овощ".

6. Надувание

Одна из самых изощрённых пыток в Древней Руси — это надувание человека через задний проход до состояния шара. Фото © Wikipedia

Основными объектами этой пытки становились рабы, причём, по одной из версий, эту практику любил Пётр I. Сначала человека крепко связывали, затем затыкали рот, нос и уши хлопком. После в анус ему вставляли мехи и надували, в итоге человек становился как шар. Финалом был надрез над бровями, откуда вследствие высокого давления быстро выходила кровь, что и убивало жертву.

7. Груша страданий