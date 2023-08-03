Домовые, чудеса и привидения: 10 историй соотечественников, после которых вы поверите в мистику

10 историй, которые заставят вас поверить в мистику. От необъяснимых снов и предчувствий до сверхъестественных спасений и необычных находок — каждая история уникальна. Эти случаи заставляют задуматься, что наш мир скрывает много тайн и загадок.

"Мне было шесть, помню, как отец собрался на рыбалку, только мне это не понравилось, я чувствовал, что он не вернётся. Спустя два дня я узнал, что его убили… Я к чему веду: сейчас мне 34, сыну семь, три дня назад собрались в "поход", сын слёзно умолял не ехать и остаться. Не поехал, после узнал, что автобус, на котором ехали друзья, слетел с дороги и перевернулся. Чудом все остались живы. А я… Ну, а меня спасли мои гены. Прислушивайтесь к близким, может, кто-то даёт вам шанс, а вы его упускаете", — подслушано.

Не только страшилки: 10 историй, которые заставят поверить в мистику. Фото © Freepik

"Был тяжёлый день, поругалась с мужем, настроение ужасное. Решила поехать к своему самому родному и любимому человеку — к папе. На кладбище. Пока я изливала душу, не заметила, как стемнело, а к машине идти через лес — темно, страшно. Мысленно попросила папу проводить меня, и вдруг откуда ни возьмись появилась собака, потом ещё несколько, окружили меня кольцом, сначала испугалась, но они просто молча двинулись вперёд, и я инстинктивно с ними. Как дошли до ворот, дворняги разбежались. Спасибо тебе, папа", — подслушано.

"Ехал домой на машине в другой город. Начал засыпать после тяжёлого дня. За окном ночь. Сразу остановился и решил вздремнуть — сонный водитель не менее опасней пьяного. Заперся. Проснулся от того, что постучали в окно. Смотрю — никого. Приснилось? Заснул. Снова стучат в окно. Никого. Вышел. Точно никого. Страшно. Уехать решил оттуда. Тронулся с места на несколько метров и на место моей парковки прилетел грузовик, потерявший управление. Кто или что меня разбудило, жутко, но спасибо за спасение…" — подслушано.

Невероятные случаи, которые произошли с людьми и оставили много вопросов. Фото © Shutterstock

"После развода осталась одна с трёхлетним сыном. Алиментов не было, были долги. Год впроголодь. Устала. Поехала к любимому деду на могилу жаловаться. Говорю ему: "Тебе сверху видно лучше, найди мне мужа. Такого, как ты". Поплакала и поехала домой. На следующий лень гуляла с ребёнком и встретила одноклассника. Не виделись лет 10. Пошёл гулять с нами, зашёл попить чаю — да так и остался. На третий день сделал предложение. Замужем уже полгода, нас с моим сыном на руках носит. Спасибо, дедуля!" — Подслушано.

"С мужем решили купить матрас, так как наш продавился. Объездили все магазины и нашли только один подходящий по цене. Когда оформляли покупку, молодой продавец сказал, что покупаем мы матрас с сюрпризом. Улыбнувшись и не придав этому значения, оформили доставку. Через месяц я забеременела, после родов спустя полгода снова две полоски на тесте. И вспомнили мы слова того самого продавца. Муж купил бутылку коньяка и поехал презентовать. Оказалось, никакой мужчина нам не мог продать матрас, так как по регламенту продавцы исключительно женщины — и цена нашего матраса в пять раз выше, чем мы его купили, и скидок на него нет уже года три. К слову, не могли завести детей семь лет после брака... После рождения второго ребёнка подарю матрас подруге!" — подслушано.

Невероятные истории, которые заставят вас поверить в мистику и эзотерику. Фото © Shutterstock

"Переехала в новую квартиру. Боялась жить одна. В прошлой квартире жила с детства, и там был домовёнок. Он то украдёт вещь, то шуршит чем-то и прочее. Неделю назад мне приснился маленький комочек шерсти. С руками, ногами... И говорит мне: "Ладно. Раз ты боишься, то поеду с тобой!" Не придала особого значения этому сну. А сегодня нашла вещи, которые потеряла в старой квартире. Теперь домовёнок будет меня защищать!" — подслушано.

"Когда брату было шесть лет, он чуть не утонул на речке. Его спас парень в форме, отвёл домой. Было уже поздно, все волновались. Открыв дверь, мои родители очень обрадовались, что их сын нашёлся, но никакого человека в форме они не увидели. Искали этого парня целый месяц, но так и не нашли. Сейчас брату 25 лет, у него рак, лежит в больнице, а месяц назад к нему пришёл тот же солдат, стал в проёме, улыбнулся и ушёл. Сегодняшние результаты анализов после половины курса химии — как у здорового человека. Я в глубоком шоке", — подслушано.

Удивительные случаи, которые заставят вас поверить в сверхъестественное. Фото © Shutterstock

"Сейчас моей дочке три года — и она меня спрашивает: "А помнишь, я была взрослая, а потом появилась ты — и я исчезла? А потом ты выросла — и я появилась?" А у меня волосы седеют от таких вопросов, ведь 26 лет назад при родах умерла моя мама. А ещё дочь спрашивала: "А помнишь, у меня был муж и он меня бил?" И ведь действительно муж моей мамы её бил. Мне кажется, я начинаю верить в переселение душ", — Подслушано.

"У моей знакомой есть ручка-талисман с магическими силами. Когда ею писали неверный ответ, она переставала писать. Так знакомая удачно сдавала экзамены в школе и институте. И чёрт её дернул принести эту ручку на регистрацию своего брака. И, конечно, когда надо было расписаться, ручка решила, что не надо. Брак заключили, а через три месяца муж начал бить жену. Подписывая документы о разводе и разделе имущества, ручка не заела ни разу. Вот и не верь после этого в магию вещей…" — подслушано.

10 загадочных историй, которые невозможно объяснить, — мистика и только. Фото © Shutterstock

"Бабушка рассказала, как её дочь (моя тётя) никак не могла научиться ходить. В год она ещё еле передвигала запутывающимися ногами, держа её за руку. А как сама — сразу на пол садилась. Однажды пришли они в гости, подруга бабушки смотрит на её дочь и говорит: "Да у неё путы на ногах. Помани её к себе, чтоб пошла". Бабушка отошла и стала звать её. Тётя делает шаг, а та женщина ножом проводит по полу между её ног. Раз, два — и тётя пошла как ни в чём не бывало. В один день она стала и ходить, и сразу бегать", — подслушано.