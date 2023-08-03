День числа три: за что отвечает в нумерологии и как правильно прожить четверг, 3 августа

Сегодня, 3 августа, отмечается очень интересный и необычный праздник — День числа три. Вспомните любую русскую народную сказку — заметите, как часто в них фигурировала тройка. Три сына у царя, три девицы под окном, три испытания, три головы Горыныча, три пути… Примеров много. Но почему?

На Руси число три считалось сакральным и мистическим. Потому что оно складывается из двух цифр: двойки и единицы. Тройка символизировала начало и конец, треугольник. Большинство заговоров и обрядов чаще всего повторяются именно такое количество раз. Поэтому можно смело утверждать, что в магии тройка имеет особую силу. К тому же зачастую последними словами добавляется фраза: "Да свершится это силой трёх". Не обошло число три и христианство — вспомните Святую Троицу. Троичность присутствует и в быту. Чтобы не сглазить, люди плюют через плечо и стучат три раза по дереву.

Мистика и эзотерика манила людей с древности, если окунуться в историю народов мира, практически везде будет встречаться поклонение тройке. Число три считалось символом полноты, совершенства, половиной от бесконечности, то есть восьмёрки. В Древнем Вавилоне поклонялись трём божествам: Солнцу, Луне и Венере, а у древних греков это число было счастливым.

Значение числа три в нумерологии

Нумерология: что означает число три и какими характеристиками наделяет человека. Фото © Shutterstock

Учение, занимающееся влиянием магии цифр на людские жизни, называется нумерологией. Оно даёт расшифровку всех простых чисел от одного до девяти. Что означают тройки в нумерологии? В первую очередь три — это помощники в беде. Как правило, цифра 3 начинает появляться на пути человека, нуждающегося в поддержке. Попадая во внимание, она сигнализирует о трудных временах, которые начались.

Что означает число три в нумерологии? Предрасположенность к творчеству, наличие таланта и креатива, умение самовыражаться и мыслить не как все. Число три также отвечает за лёгкость и оптимизм, позволяет своим обладателям не зацикливаться на негативе и видеть даже во тьме что-то хорошее.

Тройка в дате рождения наделяет человека чертами, привлекающими окружающих. С числом три Вселенная даёт шанс прожить свою жизнь ярко и заметно. Обладатели числа судьбы в виде цифры 3 с помощью людей вокруг могут побороть любые комплексы, преодолеть проблемы. Следует развивать красноречие и общительность, использовать каждый шанс обратить на себя внимание и познакомиться с новыми людьми.

Число дня три — характеристика четверга, 3 августа

Каким окажется четверг, 3 августа, если обратиться к нумерологии. Фото © Shutterstock

Удивительно, но нумерология в силах описать и день, на который выпала тройка. Пристегните ремни, как говорится, ведь этот четверг, 3 августа, будет активным. Но важно правильно распределить свои силы с утра, чтобы хватило до вечера.