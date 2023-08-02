Как определить свою главенствующую чакру и что она обозначает

В сфере духовных исследований чакры представляют собой живые врата, соединяющие наше физическое и метафизическое "Я". Эти вращающиеся энергетические центры, каждый из которых связан с определённым цветом, содержат ключ к раскрытию нашего внутреннего баланса и пониманию сути существа. Но знаете ли вы, что дата рождения может раскрыть оттенок вашей доминирующей чакры и её глубокое значение?

Корневая чакра Муладхара

Для тех, кто родился в первые месяцы года — с февраля по март, — красный оттенок ярко сияет как цвет корневой чакры. Символизируя стабильность, безопасность и основу жизни. Личности с главенствующей Муладхарой заземлены и глубоко связаны с материальным миром. Огненно-красный цвет корневой чакры предоставляет возможность тем, кто родился в холодные месяцы, добиться невероятных вершин в карьере.

Сакральная чакра Свадхистхана

У рождённых в весенние месяцы апрель и май главенствующая чакра — Свадхистхана — вы творческая личность. Фото © Freepik

Рождённые в весенние месяцы апрель и май, ваша сакральная чакра купается в тёплом сиянии оранжевого цвета. Этот яркий оттенок означает творчество, страсть и эмоциональный баланс. Охватывает радость жизненных удовольствий и вдохновляет на художественное самовыражение. Очаровательный апельсиновый оттенок сакральной чакры Свадхистхана даёт "весенним людям" возможность стать великими в сфере культуры и искусства.

Чакра солнечного сплетения Манипура

Приветствуя лето с июньскими и июльскими рождениями, чакра солнечного сплетения Манипура сияет золотым. Жёлтый олицетворяет уверенность в себе, личную силу и сильное чувство идентичности, даёт людям возможность бесстрашно принять своё истинное "я". Золотисто-жёлтые оттенки чакры солнечного сплетения дарят людям, рождённым в летнюю пору, возможность добиться большого успеха на руководящих должностях.

Сердечная чакра Анахата

Сердечная чакра Анахата украшена пышными зелёными оттенками — что означает. Фото © Shutterstock

У людей, кто появился на свет в цветущие и плодовитые месяцы август и сентябрь, главенствует сердечная чакра Анахата, украшенная зелёными оттенками. Символизируя любовь, сострадание и гармонию, человек с таким сердцем излучает глубокое чувство сопереживания и обладает высоким эмоциональным интеллектом. Вечная зелень сердечной чакры позволяет сентиментальным натурам, рождённым в последние тёплые месяцы, стать отличными психологами, преподавателями и прекрасно понимать членов своей семьи.

Чакра третьего глаза Аджна

Для тех, кто родился в спокойные месяцы октябрь и ноябрь, голубая чакра сияет безмятежным блюзом. Этот цвет олицетворяет эффективное общение, самовыражение и силу слов, вдохновляя людей обрести свой голос и говорить свою правду. Безмятежный блюз небесно-голубой чакры позволяет рождённым в месяцы непогоды быть стойкими и рассудительными лидерами любого коллектива.

Горловая чакра Вишуддха

Каким людям достаётся горловая чакра Вишуддха и как она отражается на характере? Фото © Shutterstock

Охватывая мистическое очарование декабрьских рождений, чакра купается в синих оттенках таинственного индиго. Этот глубокий цвет представляет собой интуицию, проницательность и повышенное духовное осознание, позволяя людям использовать свою внутреннюю мудрость. Цвет индиго чакры третьего глаза Вишуддха предоставляет возможность зимним личностям смотреть вглубь проблемы. Иногда они даже имеют сверхспособности и обладают даром ясновидения.

Коронная чакра Сахасрара