Топ-3 худших мужей по знаку зодиака — за кого выходить точно не стоит
Сложно сразу сказать по мужчине, подходит он для семейной жизни или нет. Но на помощь приходит астрология. Кто из представителей зодиакального круга не годится для семейной жизни?
Существуют знаки зодиака, с которыми построение долгосрочных отношений может стать настоящей проблемой. А если и поймать мужчину, кто по гороскопу один из представителей этих созвездий, нет гарантий, что кавалер не разрушит всё через неделю. В этой статье рассказываем о трёх знаках зодиака, с парнями которых гармонии в гнёздышке не достичь.
Знак зодиака Дева
Любовная совместимость: какие знаки зодиака — ужасные мужья. Фото © Shutterstock
Представители знака зодиака Девы — одни из самых трудолюбивых и целеустремлённых людей всего гороскопа. Первым делом им необходимо достичь своих целей в карьере, прежде чем они будут готовы вступать в серьёзные отношения. Мужчины этого знака зодиака ищут долгосрочные отношения с партнёром, который соответствует их высоким стандартам, и предпочитают предсказуемость и стабильность. Мужья-Девы не готовы идти на компромиссы и быстро расстаются с девушками, если выясняется, что те не соответствуют их ожиданиям.
Знак зодиака Весы
Гороскоп любви: с мужчинами каких знаков зодиака не получится строить отношения? Фото © Shutterstock
Мужчины, рождённые под знаком зодиака Весов, обладают неповторимым шармом и могут изобразить из себя романтиков. Они умеют создавать прекрасную атмосферу в отношениях, неизменно стремятся к балансу и взаимопониманию. Но в силу своей эгоцентричности иногда могут ожидать от второй половинки слишком многого. Кроме того, мужья знака зодиака Весы нуждаются в свободе и личном пространстве. Что может быть вызовом для многих женщин, которые представляют романтические отношения совсем иначе.
Знак зодиака Стрелец
Худшие мужья по знаку зодиака — огненный Стрелец. Фото © Shutterstock
В разговоре с "Вечерней Москвой" таролог Саона говорит, что свобода — это всё, что нужно этим людям. Мужчины знака зодиака Стрелец не приемлют ограничения и правила, что делает их абсолютно неподходящими для семейной жизни. Именно поэтому и сложилась репутация мужчин, которых трудно понять в отношениях и любви. Мужья-Стрельцы не могут найти общий язык с домашними и со знаками зодиака, настроенными на семью. Например, с Раками, потому что те ищут стабильности и уюта, а это несовместимо со свободолюбием Стрельцов.
Однако не стоит забывать, что знак зодиака — это лишь один из многих факторов, определяющих характер и поведение человека. Не стоит оценивать мужчин по одному гороскопу, важно узнать о них больше, чтобы понять, подходят они вам или нет.
Shutterstock