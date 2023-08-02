Топ-3 худших мужей по знаку зодиака — за кого выходить точно не стоит

Существуют знаки зодиака, с которыми построение долгосрочных отношений может стать настоящей проблемой. А если и поймать мужчину, кто по гороскопу один из представителей этих созвездий, нет гарантий, что кавалер не разрушит всё через неделю. В этой статье рассказываем о трёх знаках зодиака, с парнями которых гармонии в гнёздышке не достичь.

Знак зодиака Дева

Любовная совместимость: какие знаки зодиака — ужасные мужья. Фото © Shutterstock

Представители знака зодиака Девы — одни из самых трудолюбивых и целеустремлённых людей всего гороскопа. Первым делом им необходимо достичь своих целей в карьере, прежде чем они будут готовы вступать в серьёзные отношения. Мужчины этого знака зодиака ищут долгосрочные отношения с партнёром, который соответствует их высоким стандартам, и предпочитают предсказуемость и стабильность. Мужья-Девы не готовы идти на компромиссы и быстро расстаются с девушками, если выясняется, что те не соответствуют их ожиданиям.

Знак зодиака Весы

Гороскоп любви: с мужчинами каких знаков зодиака не получится строить отношения? Фото © Shutterstock

Мужчины, рождённые под знаком зодиака Весов, обладают неповторимым шармом и могут изобразить из себя романтиков. Они умеют создавать прекрасную атмосферу в отношениях, неизменно стремятся к балансу и взаимопониманию. Но в силу своей эгоцентричности иногда могут ожидать от второй половинки слишком многого. Кроме того, мужья знака зодиака Весы нуждаются в свободе и личном пространстве. Что может быть вызовом для многих женщин, которые представляют романтические отношения совсем иначе.

Знак зодиака Стрелец

Худшие мужья по знаку зодиака — огненный Стрелец. Фото © Shutterstock

В разговоре с "Вечерней Москвой" таролог Саона говорит, что свобода — это всё, что нужно этим людям. Мужчины знака зодиака Стрелец не приемлют ограничения и правила, что делает их абсолютно неподходящими для семейной жизни. Именно поэтому и сложилась репутация мужчин, которых трудно понять в отношениях и любви. Мужья-Стрельцы не могут найти общий язык с домашними и со знаками зодиака, настроенными на семью. Например, с Раками, потому что те ищут стабильности и уюта, а это несовместимо со свободолюбием Стрельцов.