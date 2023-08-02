"Дуло в 10 сантиметрах от лица": На Айзу и Гуфа в Таиланде напал неадекват с ружьём

Инцидент произошёл во время отдыха бывших супругов в Таиланде. В один из дней звёзды вместе с тремя детьми не смогли разобраться, куда ехать, и, судя по всему, заехали на территорию, куда соваться не стоило. Пока ребята пытались развернуться на узкой дороге, к ним подбежал таец и начал кричать. Но, к сожалению, только громкой бранью дело не ограничилось. Подробно блогерша рассказала у себя в соцсетях.

Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aizalovesam

В один момент местный житель ушёл к себе, а вернулся с ружьём. По словам Айзы, это уже не первый раз, когда на неё направляют оружие, чего не скажешь про детей. Малышей пришлось ещё долго успокаивать, хотя родители и сами были в ужасе. Ситуацию решил Гуф. Как рассказала Анохина, рэперу удалось защитить семью и даже найти общий язык с тайцем. В итоге тот показал им правильную дорогу, пусть и с криками.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aizalovesam