"Дуло в 10 сантиметрах от лица": На Айзу и Гуфа в Таиланде напал неадекват с ружьём
Когда Айза рассказала о "самом страшном ужасе", который с ней произошёл, многие по привычке подумали на её бывшего мужа Гуфа. Но на удивление в этот раз рэпер сам оказался жертвой... или даже героем.
Инцидент произошёл во время отдыха бывших супругов в Таиланде. В один из дней звёзды вместе с тремя детьми не смогли разобраться, куда ехать, и, судя по всему, заехали на территорию, куда соваться не стоило. Пока ребята пытались развернуться на узкой дороге, к ним подбежал таец и начал кричать. Но, к сожалению, только громкой бранью дело не ограничилось. Подробно блогерша рассказала у себя в соцсетях.
Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aizalovesam
В один момент местный житель ушёл к себе, а вернулся с ружьём. По словам Айзы, это уже не первый раз, когда на неё направляют оружие, чего не скажешь про детей. Малышей пришлось ещё долго успокаивать, хотя родители и сами были в ужасе. Ситуацию решил Гуф. Как рассказала Анохина, рэперу удалось защитить семью и даже найти общий язык с тайцем. В итоге тот показал им правильную дорогу, пусть и с криками.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aizalovesam
Интересно, как стрессовая ситуация повлияет на отношения между бывшими супругами. Ранее Лайф писал, что Айза уверяет — романтики между ними давно уже нет, но после такой истории девушка может посмотреть на их отношения под другим углом. Остаётся только пожелать душевного спокойствия звёздам и их детям.
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Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / therealguf / aizalovesam