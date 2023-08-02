Винокур после встречи с Путиным заявил, что Россия добьётся целей СВО
Народный артист РСФСР Винокур заявил, что Россия добьётся всех целей СВО
Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур выразил уверенность, что Россия добьётся всех поставленных целей специальной военной операции.
Владимир Винокур заявил, что Россия добьётся победы. Видео © LIFE
"Нашему президенту [России Владимиру Путину] досталась нелёгкая судьба, тяжёлая, но Россия по истории привыкла. Каждые 100 лет [враги] нападают, потом их выбрасывают из России, они 100 лет готовятся — и опять. Но победа за нами!" — заявил юморист после церемонии вручения госнаград в Кремле.
Напомним, сегодня в Кремле прошла церемония вручения госнаград, в ходе которой президент РФ Владимир Путин поблагодарил героев спецоперации за преданную службу России, а также пообщался с вдовами погибших участников СВО. Кстати, во время награждения Винокур спародировал Байдена с "призраками".
LIFE