"Нашему президенту [России Владимиру Путину] досталась нелёгкая судьба, тяжёлая, но Россия по истории привыкла. Каждые 100 лет [враги] нападают, потом их выбрасывают из России, они 100 лет готовятся — и опять. Но победа за нами!" — заявил юморист после церемонии вручения госнаград в Кремле.