Винокур спародировал Байдена с "призраками" перед Путиным в Кремле
Винокур спародировал Байдена на вручении ему ордена Путиным в Кремле
Юморист Владимир Винокур показал пародию на американского лидера Джо Байдена во время вручения ему президентом РФ Владимиром Путиным ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Церемония проходит в Кремле. Лайф публикует видео.
Владимир Винокур изобразил Джо Байдена. Видео © LIFE
"Есть руководители некоторых государств, которые по трапу не могут взобраться, поздороваться не знают с кем", — намекнул он на Байдена и показал, как американский лидер здоровался с "призраками".
Винокур добавил, что Путин в отличие от других мировых лидеров спортивен, умён и всегда на коне, хотя сейчас на нём лежит огромная ответственность.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе вручения государственных наград в Кремле поблагодарил участников СВО за героизм и преданную службу Родине. В списке награждаемых десять Героев России, двоим из них награды присвоены посмертно. Это капитан Роман Воробьёв и полковник Денис Иванов.
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