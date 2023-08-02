Винокур спародировал Байдена с "призраками" перед Путиным в Кремле

Юморист Владимир Винокур показал пародию на американского лидера Джо Байдена во время вручения ему президентом РФ Владимиром Путиным ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Церемония проходит в Кремле. Лайф публикует видео.

Владимир Винокур изобразил Джо Байдена. Видео © LIFE

"Есть руководители некоторых государств, которые по трапу не могут взобраться, поздороваться не знают с кем", — намекнул он на Байдена и показал, как американский лидер здоровался с "призраками".

Винокур добавил, что Путин в отличие от других мировых лидеров спортивен, умён и всегда на коне, хотя сейчас на нём лежит огромная ответственность.