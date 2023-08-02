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2 августа, 11:49

Путин на вручении госнаград поблагодарил героев СВО за преданную службу России

Президент РФ Владимир Путин в ходе вручения государственных наград в Кремле поблагодарил участников СВО за героизм и преданную службу Родине.

"Вы пришли на передовую с единой целью — быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность всё сделать во имя любимой страны", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что церемония вручения госнаград является знаком огромного уважения к выдающимся гражданам, которые поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине.

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В списке награждаемых — 10 Героев России, двоим из них награды присвоены посмертно: это капитан Роман Воробьёв и полковник Денис Иванов. Также награды получают сотрудники МВД, которые защищали конституционный строй 24 июня. Кроме того, в списке — артист Владимир Винокур (он получает орден "За заслуги перед Отечеством" I степени), глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов (ему вручают орден "За заслуги перед Отечеством" II степени) и мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани (орден "Знак Почёта").

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александра Вишнякова
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