Путин на вручении госнаград поблагодарил героев СВО за преданную службу России

Президент РФ Владимир Путин в ходе вручения государственных наград в Кремле поблагодарил участников СВО за героизм и преданную службу Родине.

"Вы пришли на передовую с единой целью — быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность всё сделать во имя любимой страны", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что церемония вручения госнаград является знаком огромного уважения к выдающимся гражданам, которые поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине.