"Только Галкин* может": Винокур наотрез отказался пародировать Зеленского в Кремле

Юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур в беседе с корреспондентом Лайфа рассказал, что его пародия на президента США Джо Байдена во время церемонии награждения в Кремле была чистым экспромтом. Также он отказался пародировать украинского лидера Владимира Зеленского.

Владимир Винокур оценил свою пародию на Байдена с "призраками". Видео © LIFE

"Нет. Это только Максим Галкин* его делает (пародирует Зеленского. — Прим. Лайфа). Сейчас, наверное, там в Юрмале упражняется. А здесь я даже пародировать его не хочу", — подчеркнул артист.

Говоря о пародии на Байдена, Винокур признался, что идея сделать её пришла к нему в голову совершенно случайно: "Это ведь и так все знают", — отметил он.

"Дед не может не то, что взойти на трап самолёта, он не знает, с кем здоровается. Это деменция. Какой президент — такая страна", — подчеркнул советский и российский артист эстрады.

Напомним, сегодня в Кремле президент России Владимир Путин наградил Владимира Винокура орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. В ходе церемонии юморист отметил, что руководители некоторых государств не в состоянии взобраться по трапу и не знают, с кем поздороваться, а также показал пародию с "призраками" на 80-летнего Байдена.