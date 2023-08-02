Пиночет из "9 роты" назвал большим везением, что конфликт с Западом случился при Путине

Сослан Фидаров, который прославился несколькими звёздными ролями в кино, в том числе сыграв Пиночета в "9-й роте", рассказал, зачем пошёл добровольцем на СВО. Актёр признаётся: то, с чем Россия сейчас борется на Украине, — это точно то же самое, что происходило на Кавказе в 90-е годы, только масштабнее.

"Пришли люди и предложили нам "Кока-колу" и "Сникерсы". А вместе с ними принесли зло, войну и смерть", — рассказал он в интервью газете "Петербургский дневник".

Фидаров объясняет: если мы сейчас не сломаем Западу хребет, то он продолжит нас "кусать" по всей протяжённости границы. Для актёра важно, чтобы с этим покончило наше поколение, не оставляя эту проблему своим детям. Но для окончательной победы, убеждён он, наша страна должна ещё больше объединиться.

"Нас вели к такому масштабному конфликту. Он всё равно бы произошёл! Нам всем просто повезло, что это большое столкновение с Западом случилось именно при Путине. Иначе я не знаю, что случилось бы со страной", — добавил актёр.