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Опубликовано 2 августа 2023, 13:15
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Пиночет из "9 роты" назвал большим везением, что конфликт с Западом случился при Путине

Воюющий на СВО актёр из "9 роты" Фидаров: Нам повезло, что это случилось при Путине

Сослан Фидаров, который прославился несколькими звёздными ролями в кино, в том числе сыграв Пиночета в "9-й роте", рассказал, зачем пошёл добровольцем на СВО. Актёр признаётся: то, с чем Россия сейчас борется на Украине, — это точно то же самое, что происходило на Кавказе в 90-е годы, только масштабнее.

"Пришли люди и предложили нам "Кока-колу" и "Сникерсы". А вместе с ними принесли зло, войну и смерть", — рассказал он в интервью газете "Петербургский дневник".

Фидаров объясняет: если мы сейчас не сломаем Западу хребет, то он продолжит нас "кусать" по всей протяжённости границы. Для актёра важно, чтобы с этим покончило наше поколение, не оставляя эту проблему своим детям. Но для окончательной победы, убеждён он, наша страна должна ещё больше объединиться.

"Нас вели к такому масштабному конфликту. Он всё равно бы произошёл! Нам всем просто повезло, что это большое столкновение с Западом случилось именно при Путине. Иначе я не знаю, что случилось бы со страной", — добавил актёр.

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Ранее звезда "Гардемаринов" Михаил Мамаев раскрыл причину поездок в зону спецоперации. Актёр признался, что бывает вблизи передовой в качестве военкора, собирает материал для документальных фильмов. В том числе, уточнил артист, съёмочная группа бывает в местах, где опасно находиться без оружия.

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"9 рота", режиссёр Фёдор Бондарчук, сценарист Юрий Коротков / kinopoisk.ru

Алексей Берковиц
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