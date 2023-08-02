Актёр Сухоруков назвал чушью слова Панина* о "расстёгивании ширинок мужчин"

Актёр Виктор Сухоруков назвал чушью оскорбительные высказывания своего коллеги по фильму "Жмурки" Алексея Панина* о том, что он якобы "расстёгивал ширинки мужчин". Комментарий возмущённый народный артист РФ дал SHOT.

"Какая чушь! Я даже не знаю этого человека, который что-то там заявил. Боже мой, дожили", — возмутился Сухоруков.

На днях Алексей Панин* дал интервью Ксении Собчак, где заявил, что Сухоруков "расстёгивает ширинки мужчин". Правда, редакторы запикали упоминаемое имя. Тогда Панин* разместил в своём телеграм-канале видео, в котором рассказал, о ком же из звёзд кино идёт речь.

Напомним, Лига безопасного интернета уже обратилась в СК с просьбой проверить Собчак и Панина* на публичное оправдание терроризма после этого интервью. Общественники возмутились, что Панин* восхищался атаками на Крымский мост, просьбами к жителям России "начать убивать первых лиц государства". Также проверкой высказываний артиста займётся и Генпрокуратура.