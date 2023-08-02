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2 августа, 14:44

Актёр Сухоруков назвал чушью слова Панина* о "расстёгивании ширинок мужчин"

<p>Актёр Виктор Сухоруков, актёр Алексей Панин. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим / Фадеичев Сергей</p>

Актёр Виктор Сухоруков, актёр Алексей Панин. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим / Фадеичев Сергей

Актёр Виктор Сухоруков назвал чушью оскорбительные высказывания своего коллеги по фильму "Жмурки" Алексея Панина* о том, что он якобы "расстёгивал ширинки мужчин". Комментарий возмущённый народный артист РФ дал SHOT.

"Какая чушь! Я даже не знаю этого человека, который что-то там заявил. Боже мой, дожили", — возмутился Сухоруков.

На днях Алексей Панин* дал интервью Ксении Собчак, где заявил, что Сухоруков "расстёгивает ширинки мужчин". Правда, редакторы запикали упоминаемое имя. Тогда Панин* разместил в своём телеграм-канале видео, в котором рассказал, о ком же из звёзд кино идёт речь.

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Напомним, Лига безопасного интернета уже обратилась в СК с просьбой проверить Собчак и Панина* на публичное оправдание терроризма после этого интервью. Общественники возмутились, что Панин* восхищался атаками на Крымский мост, просьбами к жителям России "начать убивать первых лиц государства". Также проверкой высказываний артиста займётся и Генпрокуратура.

* Признан в России иностранным агентом.

Татьяна Миссуми
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