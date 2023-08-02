СК проверит Собчак и Панина* на оправдание терроризма после их интервью

Следственный комитет России проверит блогера Ксению Собчак и актёра Алексея Панина* на предмет публичного оправдания терроризма после их интервью на канале "Осторожно: Собчак". Об этом сообщает Mash.

Сотрудники Лиги безопасного интернета посмотрели запись беседы и пришли к выводу, что Панин* призывает зрителей к террористической деятельности. Актёр уже восхищался взрывом на Крымском мосту в прошлом году. Скриншот поста актёра в соцсетях показали во время интервью с Собчак, которая из-за этого тоже может подпасть под уголовную статью.

Напомним, в отношении Алексея Панина* было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ за его публичные высказывания в поддержку терроризма и за оправдание подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. МВД РФ объявило актёра в розыск. Сейчас он проживает в Испании, где преподаёт на курсах актёрского мастерства. А 31 июля на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" Панин* дал интервью блогеру Ксении Собчак.