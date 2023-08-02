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2 августа, 14:01

Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Панина* после интервью Собчак

<p>Актёр-иноагент Алексей Панин*. Обложка © LIFE</p>

Актёр-иноагент Алексей Панин*. Обложка © LIFE

Генпрокуратура проверит актёра-иноагента Алексея Панина* после его интервью Ксении Собчак. С такой просьбой в ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, пишет SHOT.

Общественника возмутили антироссийские высказывания Панина*, в частности, его восхищение атаками на Крымский мост, просьбы к жителям России "начать убивать первых лиц государства" и призывы к совершению терактов.

МВД объявило в розыск Алексея Панина

МВД объявило в розыск Алексея Панина

При этом ранее Лига безопасного интернета уже обратилась в СК с просьбой проверить Ксению Собчак и Алексея Панина* на публичное оправдание терроризма после этого интервью. Как подчеркнула глава лиги Екатерина Мизулина, Панин*, в частности, призвал к развалу России и убийству президента РФ. По её словам, к ответственности за оправдание терроризма можно привлечь и Собчак. Она хоть и не говорила подобных вещей, но является распространителем этих заявлений.

* Признан в России иностранным агентом.

Александра Вишнякова
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