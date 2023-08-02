Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Панина* после интервью Собчак

Генпрокуратура проверит актёра-иноагента Алексея Панина* после его интервью Ксении Собчак. С такой просьбой в ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, пишет SHOT .

При этом ранее Лига безопасного интернета уже обратилась в СК с просьбой проверить Ксению Собчак и Алексея Панина* на публичное оправдание терроризма после этого интервью. Как подчеркнула глава лиги Екатерина Мизулина, Панин*, в частности, призвал к развалу России и убийству президента РФ. По её словам, к ответственности за оправдание терроризма можно привлечь и Собчак. Она хоть и не говорила подобных вещей, но является распространителем этих заявлений.