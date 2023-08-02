Звёздный астролог Тамара Глоба рассказала, какие перемены ждут Россию и мир в августе

Все, кто увлекается эзотерикой, слышали о Тамаре Глобе — популярном астрологе и авторе многочисленных прогнозов. Её пророчества не раз сбывались. Так, она предсказала развал СССР, московские пожары, которые произошли летом 2010 года, пандемию, а также то, что ЧМ-2018 пройдёт в России. А теперь популярная астролог поведала, чего нам ждать в августе 2023 года.

Август 2023-го — время бушующей погодной стихии

По словам астролога Тамары Глобы, август 2023 года станет временем бушующей погодной стихии. Фото © ТАСС / Щербак Александр

Стихия будет давать о себе знать практически весь месяц, особенно в начале и в конце августа. Именно поэтому главной проблемой станет вопрос ремонта, восстановления того, что связано со строительством, бытом и жизнью человека.

Время конфронтаций и образования новых союзов

Тамара Глоба предсказала образование новых союзов и их конфронтацию в августе 2023-го. Фото © Shutterstock

В этом месяце сконцентрируются споры и конфронтации: учёных с верующими, мистиков с практиками, идеалистов с прагматиками. Но в то же время будут образовываться новые союзы. Некоторые будут дружить против кого-то. Либо один союз будет настроен против другого или даже нескольких.

Время, чтобы подготовиться к осени

Тамара Глоба советует начать готовиться к осени с августа 2023 года. Фото © Shutterstock

Август Тамара Глоба назвала удачным временем для сбора урожая и финансов, запасаться на будущее и укреплять семьи. Потому что в конце последнего месяца лета и в начале осени россиян ждут очередные трудности — они могут возникнуть из-за Европы и споров, происходящих вокруг неё в этот период. За август 2023-го стоит подготовиться к осени и последующему периоду зимы. Меркурий пребывает в знаке зодиака Дева с конца июля, будет там и в августе, и в сентябре, и в начале октября. Сделает петлю, то есть начнёт ретроградное движение с 23 августа, и в сентябре настойчиво потребует переоценки событий предыдущего периода.

Время работы, успеха и практических навыков — август 2023 года

Астролог уверена: август 2023 года — время работы и освоения новых практических навыков. Фото © Shutterstock

Август — месяц Льва, зодиака, управляемого Солнцем. Знака силы, власти, авторитета и успеха. Именно в 2023 году большое значение будет придаваться последнему летнему месяцу, хотя он и считается самым ленивым из-за отпусков. В августе нужно обратить внимание на поиск работы в социальной сфере. Много внимания будет уделено вопросам интеллекта, трудоустройству, а также обучению, которое приведёт к конкретной работе как молодёжи, так и людей в возрасте. Рабочие, разнорабочие, люди занятые конкретной деятельностью, вопросами логического мышления, практики, логистики — именно они будут вести события этого месяца.

Время проверок и финансовых вопросов

Август 2023 года окажется периодом проверок в финансовых вопросах, считает астролог Тамара Глоба. Фото © Shutterstock

В августе 2023 года, по словам астролога Тамары Глобы, много внимания будет уделено и реальным проверкам. Того, что было сделано ранее, и того, что придётся сделать теперь. Испытания будут касаться бытовой, сельскохозяйственной деятельности и вопросов медицины. В последней произойдут важные кардинальные изменения.

​​Большую роль сыграют финансовые и экономические вопросы, проблемы коммуникаций, сельского хозяйства — всего того, что связано с коммунальными услугами и их переустройством. Также август 2023-го будет ознаменован перестройкой в делах строительства и урожая, уверяет пророк.

Начало осени станет завершением определённого этапа для России и Европы

Астролог Тамара Глоба спрогнозировала начало перемен в России в августе 2023 года. Фото © Shutterstock