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Опубликовано 2 августа 2023, 16:00
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10 фото с советских дискотек, после которых вас точно потянет в пляс

Во времена СССР танцы были одним из самых любимых развлечений молодёжи. Представляем 10 старых кадров с советских дискотек, которые точно напомнят вам о бурной молодости.

Собрали десяток архивных фото с советских дискотек, которые проводились в разных городах нашей Родины в период с 60-х по 90-е годы. Прошло несколько десятилетий, но, несмотря на это, снимки отлично передают ту самую атмосферу, в которой танцевал, веселился и влюблялся молодой советский человек.

Октябрь 1989 г. СССР. Москва. Дискотека "Болото" в парке Горького.

10 архивных фото, которые покажут, как танцевали молодые советские люди. Фото © ТАСС / Антонов Алексей

10 архивных фото, которые покажут, как танцевали молодые советские люди. Фото © ТАСС / Антонов Алексей

Июнь 1987 г. СССР. Ярославль. Танцы на студенческом карнавале.

Советские дискотеки: взгляд в прошлое на основе архивных фотографий. Фото © ТАСС / Метелица Сергей

Советские дискотеки: взгляд в прошлое на основе архивных фотографий. Фото © ТАСС / Метелица Сергей

Апрель 1987 г. СССР. Ленинград. Диск-жокей Борис Малышев во время ведения программы.

Фотомоменты с советских дискотек. Фото © ТАСС / Адамович Николай

Фотомоменты с советских дискотек. Фото © ТАСС / Адамович Николай

Август 1985 г. СССР. Москва. Участники Международного студенческого бала во время XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Как менялись танцы и мода на советских дискотеках? Фото © ТАСС / Кузьмин Валентин

Как менялись танцы и мода на советских дискотеках? Фото © ТАСС / Кузьмин Валентин

Декабрь 1982 г. Белорусская ССР. Новолукомль. Молодёжь на дискотеке во Дворце культуры энергетиков.

Фото с советских дискотек: как танцевали наши родители? Фото © ТАСС / Церлюкевич Альфред

Фото с советских дискотек: как танцевали наши родители? Фото © ТАСС / Церлюкевич Альфред

Июль 1980 г. СССР. Москва. Дискотека в Олимпийской деревне.

Архивные фото с советских дискотек: возвращаемся в эпоху молодёжной культуры. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис

Архивные фото с советских дискотек: возвращаемся в эпоху молодёжной культуры. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис

Февраль 1980 г. СССР. Северобайкальск. В танцевальном зале дискотеки.

Советские дискотеки: какие они были в 60–90-е годы? Фото © ТАСС / Брюханенко Эдгар, Матвиевский Владимир

Советские дискотеки: какие они были в 60–90-е годы? Фото © ТАСС / Брюханенко Эдгар, Матвиевский Владимир

Февраль 1979 г. СССР. Москва. Дискотека "Музыкальный экспресс" в кафе "Метелица”

Лучшие моменты с советских дискотек: как молодёжь развлекалась в прошлом. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис

Лучшие моменты с советских дискотек: как молодёжь развлекалась в прошлом. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис

Июль 1971 г. СССР. Москва. Участники VII Московского международного кинофестиваля во время прогулки на теплоходе.

Как менялись танцы и мода на советских дискотеках? Фото © ТАСС / Егоров Василий

Как менялись танцы и мода на советских дискотеках? Фото © ТАСС / Егоров Василий

Январь 1965 г. СССР. Москва. Студенты Московского института радиоэлектроники и горной электромеханики из ГДР во время отдыха в кафе "Аэлита".

Лучшие моменты с советских дискотек: как молодёжь развлекалась в прошлом. Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир

Лучшие моменты с советских дискотек: как молодёжь развлекалась в прошлом. Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир

Эти архивные фото с советских дискотек передают особую атмосферу и дух времени, когда молодые люди танцевали и веселились, несмотря на все трудности того времени. Ещё одно подтверждение, что музыка и танцы всегда были важными частями жизни людей, даже в самые тяжёлые времена.

10 архивных фото с советских курортов, глядя на которые вы срочно захотите в отпуск
10 архивных фото с советских курортов, глядя на которые вы срочно захотите в отпуск
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Советские дискотеки: какие они были в 60–90-е годы? © ТАСС / Антонов Алексей

Сергей Трофимов
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