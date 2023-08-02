10 фото с советских дискотек, после которых вас точно потянет в пляс
Во времена СССР танцы были одним из самых любимых развлечений молодёжи. Представляем 10 старых кадров с советских дискотек, которые точно напомнят вам о бурной молодости.
Собрали десяток архивных фото с советских дискотек, которые проводились в разных городах нашей Родины в период с 60-х по 90-е годы. Прошло несколько десятилетий, но, несмотря на это, снимки отлично передают ту самую атмосферу, в которой танцевал, веселился и влюблялся молодой советский человек.
Октябрь 1989 г. СССР. Москва. Дискотека "Болото" в парке Горького.
10 архивных фото, которые покажут, как танцевали молодые советские люди. Фото © ТАСС / Антонов Алексей
Июнь 1987 г. СССР. Ярославль. Танцы на студенческом карнавале.
Советские дискотеки: взгляд в прошлое на основе архивных фотографий. Фото © ТАСС / Метелица Сергей
Апрель 1987 г. СССР. Ленинград. Диск-жокей Борис Малышев во время ведения программы.
Фотомоменты с советских дискотек. Фото © ТАСС / Адамович Николай
Август 1985 г. СССР. Москва. Участники Международного студенческого бала во время XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
Как менялись танцы и мода на советских дискотеках? Фото © ТАСС / Кузьмин Валентин
Декабрь 1982 г. Белорусская ССР. Новолукомль. Молодёжь на дискотеке во Дворце культуры энергетиков.
Фото с советских дискотек: как танцевали наши родители? Фото © ТАСС / Церлюкевич Альфред
Июль 1980 г. СССР. Москва. Дискотека в Олимпийской деревне.
Архивные фото с советских дискотек: возвращаемся в эпоху молодёжной культуры. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис
Февраль 1980 г. СССР. Северобайкальск. В танцевальном зале дискотеки.
Советские дискотеки: какие они были в 60–90-е годы? Фото © ТАСС / Брюханенко Эдгар, Матвиевский Владимир
Февраль 1979 г. СССР. Москва. Дискотека "Музыкальный экспресс" в кафе "Метелица”
Лучшие моменты с советских дискотек: как молодёжь развлекалась в прошлом. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис
Июль 1971 г. СССР. Москва. Участники VII Московского международного кинофестиваля во время прогулки на теплоходе.
Как менялись танцы и мода на советских дискотеках? Фото © ТАСС / Егоров Василий
Январь 1965 г. СССР. Москва. Студенты Московского института радиоэлектроники и горной электромеханики из ГДР во время отдыха в кафе "Аэлита".
Лучшие моменты с советских дискотек: как молодёжь развлекалась в прошлом. Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир
Эти архивные фото с советских дискотек передают особую атмосферу и дух времени, когда молодые люди танцевали и веселились, несмотря на все трудности того времени. Ещё одно подтверждение, что музыка и танцы всегда были важными частями жизни людей, даже в самые тяжёлые времена.
Советские дискотеки: какие они были в 60–90-е годы? © ТАСС / Антонов Алексей