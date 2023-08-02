10 фото с советских дискотек, после которых вас точно потянет в пляс

Собрали десяток архивных фото с советских дискотек, которые проводились в разных городах нашей Родины в период с 60-х по 90-е годы. Прошло несколько десятилетий, но, несмотря на это, снимки отлично передают ту самую атмосферу, в которой танцевал, веселился и влюблялся молодой советский человек.

Октябрь 1989 г. СССР. Москва. Дискотека "Болото" в парке Горького.

10 архивных фото, которые покажут, как танцевали молодые советские люди. Фото © ТАСС / Антонов Алексей

Июнь 1987 г. СССР. Ярославль. Танцы на студенческом карнавале.

Советские дискотеки: взгляд в прошлое на основе архивных фотографий. Фото © ТАСС / Метелица Сергей

Апрель 1987 г. СССР. Ленинград. Диск-жокей Борис Малышев во время ведения программы.

Фотомоменты с советских дискотек. Фото © ТАСС / Адамович Николай

Август 1985 г. СССР. Москва. Участники Международного студенческого бала во время XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Как менялись танцы и мода на советских дискотеках? Фото © ТАСС / Кузьмин Валентин

Декабрь 1982 г. Белорусская ССР. Новолукомль. Молодёжь на дискотеке во Дворце культуры энергетиков.

Фото с советских дискотек: как танцевали наши родители? Фото © ТАСС / Церлюкевич Альфред

Июль 1980 г. СССР. Москва. Дискотека в Олимпийской деревне.

Архивные фото с советских дискотек: возвращаемся в эпоху молодёжной культуры. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис

Февраль 1980 г. СССР. Северобайкальск. В танцевальном зале дискотеки.

Советские дискотеки: какие они были в 60–90-е годы? Фото © ТАСС / Брюханенко Эдгар, Матвиевский Владимир

Февраль 1979 г. СССР. Москва. Дискотека "Музыкальный экспресс" в кафе "Метелица”

Лучшие моменты с советских дискотек: как молодёжь развлекалась в прошлом. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис

Июль 1971 г. СССР. Москва. Участники VII Московского международного кинофестиваля во время прогулки на теплоходе.

Как менялись танцы и мода на советских дискотеках? Фото © ТАСС / Егоров Василий

Январь 1965 г. СССР. Москва. Студенты Московского института радиоэлектроники и горной электромеханики из ГДР во время отдыха в кафе "Аэлита".

Лучшие моменты с советских дискотек: как молодёжь развлекалась в прошлом. Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир