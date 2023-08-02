Ветераны ВДВ прошли маршем по Петербургу и возложили цветы к Вечному огню
Скриншот © Телеканал "Санкт-Петербург"
В День Воздушно-десантных войск в Северной столице ветераны-десантники прошли маршем от Дворцовой площади до Марсова поля в сопровождении оркестра и с сотнями флагов. На такое торжественное шествие ежегодно собираются от 3 до 18 тысяч человек, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Ветераны ВДВ прошли маршем по центру Петербурга и возложили цветы к Вечному огню. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Среди участников были ветераны нескольких вооружённых конфликтов, солдаты-срочники и бывшие служащие элитных подразделений. Руководитель Союза десантников России в СЗФО Александр Турков рассказал о негласных правилах в рядах ВДВ.
"У нас никогда не было разделения на десантников молодых, заслуженных и самых заслуженных. Если ты служил в ВДВ хотя бы короткое время, ты имеешь право называться десантником. Поэтому я, уже старый и убелённый сединой, и ребята, которые прослужили всего-навсего по одному году, мы собираемся все здесь", — сказал Турков.
Сегодня в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Лайф подготовил специальный фоторепортаж, запечатлев самых ярких десантников, причём совершенно разных возрастов и даже видов.