Ветераны ВДВ прошли маршем по Петербургу и возложили цветы к Вечному огню

В День Воздушно-десантных войск в Северной столице ветераны-десантники прошли маршем от Дворцовой площади до Марсова поля в сопровождении оркестра и с сотнями флагов. На такое торжественное шествие ежегодно собираются от 3 до 18 тысяч человек, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"У нас никогда не было разделения на десантников молодых, заслуженных и самых заслуженных. Если ты служил в ВДВ хотя бы короткое время, ты имеешь право называться десантником. Поэтому я, уже старый и убелённый сединой, и ребята, которые прослужили всего-навсего по одному году, мы собираемся все здесь", — сказал Турков.