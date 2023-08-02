Десантники, десантессы и десантята: Лайф публикует фоторепортаж со Дня ВДВ в парке Горького
Лайф публикует фоторепортаж со Дня ВДВ в парке Горького
Сегодня 2 августа, а значит во всей России отмечается День Воздушно-десантных войск. Лайф подготовил специальный фоторепортаж, запечатлев самых ярких десантников, причём совершенно разных возрастов.
Москвичи празднуют День Воздушно-десантных войск в парке Горького. Видео © LIFE
Москвичи в День ВДВ нарядились традиционно: надели голубые береты и тельняшки. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
Конечно же, десантники не забыли и про флаги ВДВ. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
Многие в ходе празднования не смогли сдержать эмоций — всё-таки много воспоминаний осталось со времён службы в ВДВ. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
На День Воздушно-десантных войск в парке Горького собралось несколько поколений. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
Кто-то решил приобщить ко Дню ВДВ даже любимого питомца. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
По традиции представители десанта надевают свои голубые береты, тельняшки и встречаются с товарищами в городских парках. В Москве таким местом стал парк Горького, расположенный в центре столицы.
Поют в этот день и песни, вспоминая времена службы. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
Некоторые благодаря празднику могут встретиться с товарищами, которых не видели долгие годы. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
А радость от встречи с бывшим сослуживцем — непередаваема. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
Однако не всем так везёт: кто-то может довольствоваться только разговором по телефону с бывшими сослуживцами. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
Женщины в тельняшках не редкость на празднике в честь Дня ВДВ. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
Хоть День десантника и не является официальным выходным, свой профессиональный праздник голубые береты, как правило, отмечают с большим размахом и довольно шумно. Все причастные к празднику выходят на улицы и поют песни, веселятся, а некоторые даже купаются в фонтанах.
Заходить в фонтаны могут и представительницы прекрасного пола. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
Море в день ВДВ для десантников и десантниц по колено. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
Многие в этот день выходят гулять всей семьёй. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
Кстати, как говорят сами голубые береты, купаясь в фонтанах, они хотят быть ближе к небу, которое отражается в воде. При этом некоторые наблюдающие за ними считают, что таким образом десантники показывают, будто им море по колено.
Празднуют День Воздушно-десантных войск все — от взрослых до самых маленьких. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
Самое главное в этот день — веселиться и отдыхать душой. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
Но и про фотографии на память в голубом берете и с ярким флагом забывать нельзя. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
Также обязательно нужно щёлкнуть и самых маленьких. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
У многих останутся только хорошие воспоминания об этом дне. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
И даже Чебурашка в этот день — десантник. Фото © LIFE / Алексей Литвинов
Кроме того, в этот день награждают лучших представителей крылатой пехоты: им вручают медали и дарят ценные подарки, а особо отличившиеся получают внеочередные звания и новые должности. Кстати, сегодня всех вэдэвэшников уже поздравил президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
LIFE / Алексей Литвинов