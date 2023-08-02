Стилист поделилась модными секретами, как выбрать и с чем носить вьетнамки в городе
Стилист Никифорова: Для выхода в город подойдут сланцы из кожи, замши или ткани
Ещё совсем недавно ношение шлёпанцев, на которых есть перемычка между пальцами, где-либо вне бассейна или пляжа воспринималось как признак дурного тона. Однако, как и в случае с пресловутым сочетанием носков и сандалий, всё изменилось, и теперь такие вьетнамки (или сланцы) можно носить почти повсюду. О том, какие именно модели лучше выбрать и с какими вещами из гардероба они будут гармонировать лучше всего, рассказала стилист Юлия Никифорова.
"Для выхода на пляж или в бассейн мы выбираем сланцы, изготовленные из резины, пластика, полимерной пены, винила и других синтетических материалов. Они удобны в эксплуатации, если намокнут после моря или дождя, то быстро высохнут, в них не скользко, и их легко очистить от песка. Такие варианты лучше оставить для курорта или аквапарка", — объяснила стилист в беседе с gazetametro.ru.
А вот для выхода в город хорошо подходят вьетнамки из кожи, ткани или замши, за счёт более строгих форм и хорошей посадки, благодаря которым нога будет смотреться изящнее, говорит Никифорова. Она советует поэкспериментировать с деталями вроде страз, бантов, камней и цепочек. Городские сланцы хорошо сочетаются со многими вещами, но если приводить конкретные примеры, то хорошо подходят брюки палаццо, джинсы с блузой и лёгкие платья.
Впрочем, предупредила Никифирова, какими бы универсальными городские вьетнамки ни были, на деловую встречу в офис их надевать всё же не стоит. Например, очень популярные в нынешнем сезоне туфли слингбэк (у них вместо задника небольшой ремешок). А при выборе сланцев для города всегда стоит ознакомиться с моделями на платформе или на каблуке. Яркие модели сланцев подойдут тем, кто хочет выделиться из толпы, а если сильно привлекать внимание к ногам не хочется, то стоит выбрать модели нейтральных цветов, например, бежевый или чёрный.
Пожалуйста, помните, что обувь надо выбирать так, чтобы она подходила вам по размеру и сезону. Травматолог рассказал, что при неправильном ношении обуви появляются потёртости и мозоли. Если она подобрана не по размеру, не исключены травмы и хронические боли в стопах.
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