Стилист поделилась модными секретами, как выбрать и с чем носить вьетнамки в городе

Ещё совсем недавно ношение шлёпанцев, на которых есть перемычка между пальцами, где-либо вне бассейна или пляжа воспринималось как признак дурного тона. Однако, как и в случае с пресловутым сочетанием носков и сандалий, всё изменилось, и теперь такие вьетнамки (или сланцы) можно носить почти повсюду. О том, какие именно модели лучше выбрать и с какими вещами из гардероба они будут гармонировать лучше всего, рассказала стилист Юлия Никифорова.

"Для выхода на пляж или в бассейн мы выбираем сланцы, изготовленные из резины, пластика, полимерной пены, винила и других синтетических материалов. Они удобны в эксплуатации, если намокнут после моря или дождя, то быстро высохнут, в них не скользко, и их легко очистить от песка. Такие варианты лучше оставить для курорта или аквапарка", — объяснила стилист в беседе с gazetametro.ru.

А вот для выхода в город хорошо подходят вьетнамки из кожи, ткани или замши, за счёт более строгих форм и хорошей посадки, благодаря которым нога будет смотреться изящнее, говорит Никифорова. Она советует поэкспериментировать с деталями вроде страз, бантов, камней и цепочек. Городские сланцы хорошо сочетаются со многими вещами, но если приводить конкретные примеры, то хорошо подходят брюки палаццо, джинсы с блузой и лёгкие платья.

Впрочем, предупредила Никифирова, какими бы универсальными городские вьетнамки ни были, на деловую встречу в офис их надевать всё же не стоит. Например, очень популярные в нынешнем сезоне туфли слингбэк (у них вместо задника небольшой ремешок). А при выборе сланцев для города всегда стоит ознакомиться с моделями на платформе или на каблуке. Яркие модели сланцев подойдут тем, кто хочет выделиться из толпы, а если сильно привлекать внимание к ногам не хочется, то стоит выбрать модели нейтральных цветов, например, бежевый или чёрный.