Россиянам рассказали, как выбрать такую обувь, чтобы не было мозолей

При выборе обуви нужно помнить, что она должна подходить по размеру и сезонности. Так, для бега, очевидно, следует брать кроссовки. Советами насчёт подбора обуви поделился травматолог-ортопед Сергей Малыхин.

"Удобная обувь должна быть однозначно по размеру, соответствовать функциональному назначению и сезонности. Поход в лес по пересечённой местности — это трековые ботинки с высоким берцем, чтобы они поддерживали голеностоп и так далее. Такие моменты обязательно нужно учитывать", — отметил он в беседе с РИАМО.

Людям с плоскостопием врач посоветовал использовать ортопедические стельки. Отдельный совет женщинам, которые любят носить обувь с высоким каблуком. Она вредна для здоровья. Чтобы минимизировать этот вред, лучше доехать до условного театра в удобной обуви, а потом надеть лодочки.

При неправильном ношении обуви появляются потёртости и мозоли. Речь идёт о случаях, когда она подобрана не по размеру: в результате не исключены травмы и хронические боли в стопах. Травматолог отметил, что если они неправильно нагружаются, то все нагрузки приходятся на вышележащие отделы: коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.